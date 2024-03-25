Открывается коридор затмений. Гороскоп с 25 по 31 марта

Полутеневое Лунное затмение и Полнолуние ожидают нас в самом начале недели. В понедельник 25 марта и состоится лунное затмение. Пик полутеневого Лунного затмения придётся на 13 часов 12 минут бишкекского времени (10 часов 12 минут по московскому времени). Это затмение открывает коридор затмений, который завершится 8 апреля полным Солнечным затмением.

Овен – в начале недели поддавшись порыву эмоций и чувств, можно усложнить личные и деловые отношения. Первое возникшее решение может оказаться ошибочным. Прочувствуйте себя. Справившись с гневом, вы сумеете понять ситуацию. Предотвратив конфликты. Возможно получение подарков и незапланированных доходов. Во второй половине недели внимание тайного поклонника создаст романтическое настроение, отвлекая от интриг возникающих на работе.

Телец – поддержка людей из вашего окружения окажется незаменимой в начале недели, помогая справиться с сомнениями и тревогами. Воздержитесь от необдуманных шагов и заявлений. Они могут вам навредить, давая интриганом карт бланш, которым они могут воспользоваться и во второй половине недели. Стоит больше отдыхать, дабы поддержать здоровье. Ближе к концу недели вы сможете достичь заветной цели, если не станете разбрасываться словами. Даже юмор может сыграть не вшу пользу.

Близнецы – в начале недели пустяковый вопрос может стать камнем преткновения как с друзьями, так и любимым человеком. Закрыв глаза на мелкие промахи и недочёты, вы сохраните гармонию в отношениях. Общение с руководством сложиться в созидательном ключе, лишь во второй половине недели стараниями недоброжелателей может возникнуть недопонимание. Подстраиваясь под ситуацию, а не вступая в конфронтацию, вы сохраните конструктивные отношения.

Рак – домочадцев в начале недели лучше не трогать. Они будут явно не в духе, а потому ответят резко, ранив ваши чувства. Общение с друзьями, в том числе издалека, сгладит ситуацию. Полученные советы пойдут на пользу. Могут состояться приятные поездки. Вторая половина недели будет насыщена общением, встречами, успехами на работе и в учёбе. Найдутся и злопыхатели, доставая негативными комментариями. Воздержитесь от ответов, дабы не втянуться в навязываемый конфликт.

Лев – в начале недели сосредоточьтесь на решении финансовых вопросов и воздержитесь от поездок, незапланированных встреч. Меньше проводите времени в социальных сетях. В поездках могут случаться казусы, а возникшее в процессе общение недопонимание может привести к существенным конфликтам. Покупки более удачны в первой половине недели, а после среды сосредоточьтесь на пополнении казны, воздерживаясь от трат. Поддержка влиятельных людей положительно отразится на карьере и доходах.

Дева – в начале недели воздержитесь от решения финансовых вопросов, а также покупок, инвестиций. Навеянные эмоциями эти траты окажутся невыгодными. В целом проявите бдительность по сохранности денег и ценных вещей. Поездки и общение сложатся удачно в течение недели, но после среды вы можете столкнуться с завистью по отношению к вашим успехам. Игнорируя слухи, вы сохраните хорошее настроение и продолжите построение как личных, так и деловых отношений.

Весы – начиная неделю со споров и выяснения отношений, вы выпускаете джина конфликта из бутылки, после чего сложно будет восстановить былую гармонию. Энергия лунного затмения может пойти на пользу творчеству, вдохновляя на новые работы. Посвятите это время заботе о здоровье и красоте, поскольку уже во второй половине недели возможно недомогание, которого вполне можно будет избежать вовремя приняв профилактические меры. Во второй половине недели удастся поправить и финансовое положение.

Скорпион – столкнувшись с любителями интриг и сплетен, не принимайте близко к сердцу услышанное и не ввязывайтесь в диалог с ними, дабы не выдать свои тайны и секреты. На вашем пути встретятся люди, которые вам симпатизируют, благодаря чему настроение улучшится, дела устроятся, а состоявшиеся свидания наполнят жизнь романтикой. Подвернётся момент для объяснения в чувствах, что позволит в скором времени создать семью.

Стрелец – в первые дни недели вас попытаются столкнуть лбами со знакомыми, люди жаждущие конфликтов. Пойдя на поводу у манипуляторов, вы рискуете усложнить отношения и с коллегами, и любимым человеком. Проведите больше времени с домочадцами и любящим вас человеком. Они помогут восстановить душевное равновесие. Заодно вы решите много важных вопросов, касающихся дома. Во второй половине недели постарайтесь не спорить с влиятельными людьми и руководством.

Козерог – воздержитесь в начале недели от повышенных тонов, как в общении с домочадцами, так и с руководством, в различных инстанций. Всё это может существенно усложнить жизнь. Зато приятно сложатся поездки и мероприятия, на которые вам пригласят друзья или знакомые. Вторая половина недели для дальних поездок не подходит, зато романтики будет хоть отбавляй. Неожиданные идеи по проведении досуга спасут брак, а ели вы ещё одиноки, то они поспособствуют знакомству.

Водолей – сосредоточьтесь в начале недели на решении домашних вопросов, будьте ближе к домочадцам. Проявленная забота и внимания предотвратят многие проблемы. Будут своевременными покупки. Поездки в первой половине недели могут проходить сумбурно и отдалят от домочадцев. Во второй половине недели возможны дополнительные доходы, которые опять же лучше всего потратить на нужды дома и домочадцев. Инвестиции и вечеринки могут опустошить казну.

Рыбы – воздержитесь в начале недели от поспешных покупок и сделок Навеянные эмоциями, эти траты окажутся ненужными. Особенно воздержитесь от кредитов. Зато с пользой пройдут поездки. Деловое общение подарит вам ценную информацию, а общение с друзьями, свидания создаст приятную атмосферу. В течение недели удастся пополнить багаж знаний и преуспеть в учёбе. Во второй половине недели постарайтесь сохранить дружескую атмосферу общения, игнорируя выпады интриганов и завистников.

Астролог Андрей Рязанцев