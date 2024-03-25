Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками

Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в Болгарию, и заставили его повернуть назад, сообщил информационный сайт компартии 902.gr.

"Члены КПГ и КНЕ заблокировали поезд на железнодорожной станции Александруполиса. Они встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили поезд остановиться. Они требовали, чтобы он повернул назад и чтобы убийцы из США и НАТО убрались из Александруполиса и всего региона", - указано в материале.

Акция прошла успешно, и военной технике пришлось отступить. Поезд с американскими танками вернулся назад, пишет портал.

"Отступление поезда было встречено скандированием лозунга "Когда народ не склоняется, даже поезда поворачивают назад". На баннерах было написано: "Никакой военной миссии за пределами границ. Прекратить участие страны в войнах США, НАТО и ЕС. Надежда в борьбе народа", - отметили в статье.

Коммунисты заявили, что Александруполис - порт народов, они осудили превращение города в огромную базу НАТО.

"Мы осуждаем использование порта, железнодорожной сети, лагерей в этом районе НАТО палачами народов, которые в эти дни поездами и сотнями грузовиков перевозят опасную военную технику к границе с Болгарией", - заявил член регионального комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас.

Он также осудил греческое правительство за передачу реакционному правительству Владимира Зеленского систем вооружения, нужных для обороны страны.

На танках коммунисты написали красной краской "Killers, go home" ("Убийцы, убирайтесь домой").