Самая высокая зарплата в КР отмечена в Иссык-Кульской области

Самая высокая зарплата по регионам Кыргызстана отмечена в Иссык-Кульской области – 43 тыс. 547 сомов, говорится в материале Нацстаткома.

По данным документа, далее идет Бишкек – 40 тыс. 160 сомов, Нарынская область - 33 тыс. 795 сомов, Таласская область - 30 тыс. 681 сом.

Так, по республике среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в январе 2024 года (без учета малых предприятий) составила 33 664 сома.

Показатель по сравнению с январем 2023 года увеличилась на 12,7%, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 6,4%.

Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком КР, среднемесячная заработная плата одного работника в январе 2024 года составила 377,2 доллара США.

В январе т.г. по отношению к январю прошлого года отмечалось понижение темпов роста как реальной, так и номинальной начисленной заработной платы.

В январе 2024 года зарплата работников небюджетной сферы превысила зарплату работников бюджетной сферы в 1,6 раза.

Повышение темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе 2024 года наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Источник: Кабар