Кабмин выделил участок в селе Сузак на строительство квартир для учителей

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление от 20.03.24 №127 о передаче госсобственности в муниципальную собственность айыл окмоту Сузакского айылного аймака.

Согласно документу, решение было принято в целях решения вопросов местного значения.

Госагентству по управлению госимуществом КР поручено передать земельный участок мерою 1,72 га, расположенный по адресу: Джалал-Абадская область, Сузакский район, село Сузак, улица А.Юнусова, 242/1 (идентификационный номер 3-05-11-1001-7890), в муниципальную собственность айыл окмоту для строительства многоквартирных домов, предназначенных государственным и муниципальным служащим, в том числе работникам сферы образования.

Айыл окмоту Сузакского айылного аймака рекомендовано в установленном порядке:

– принять в муниципальную собственность земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления;

– зарегистрировать право собственности на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в органах регистрации в соответствии с законодательством КР.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Источник: Кабар