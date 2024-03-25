В Кыргызстане снизилась заболеваемость COVID-19

В Кыргызстане идет снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Госсанэпиднадзора.

По ее данным, на 12 неделе 2024 года по республике зарегистрировано 4058 случаев ОРВИ и гриппа.

По сравнению с предыдущей неделей это ниже на -35%. Из всех заболевших 70% составляют дети до 14 лет.

С октября месяца отобрано 1925 анализов от больных, по данным лабораторных результатов эпидсезон был обусловлен гриппом А/ H3N2. С февраля месяца (с 05 недели) выделение вирусов гриппа нет.

Наблюдается циркуляция острых респираторных вирусных инфекций, при этом превалирует риновирус –32,1%, РС вирус – 24,8%, парагриппы I-IV – 16,8%, другие вирусы составили 26,3%.

Продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости COVID-19 в республике. За 12 неделю зарегистрировано 8 случаев, из них в Бишкеке 4 случая, в Оше - 3, в Ошской области - 1.

Проведение мониторинга заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 по республике продолжается, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.