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"Чтобы спасти скот в Кыргызстане, нужно срочно передать фермерам кукурузу"

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- Светлана Лаптева
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Животноводы в Кыргызстане в отчаянии. Цены на сено значительно поднялись и стоят уже 600 сомов за тюк. Свидетельством тому служит тот факт, что фермеры повсеместно стали резать скотину и продавать за бесценок. Об этом редакции vb.kg рассказали сами сельхозпроизводители.

Председатель ассоциации "Экомит", руководитель агрокластера по мясу и эксперт по откорму и скота Бакытбек Мамытканов предлагает незамедлительно принять ряд мер, которые могут исправить ситуацию.

По его словам, хоть сегодня идет нехватка кормов, но комбинированных кормов в достатке.

"У нас в Кыргызстане около 500 тонн кукурузы хранятся в амбарах. А теперь считайте,1 кг может заменить 3-5 кг сена.

Но у нас на сегодня фермер не осведомлен, что сено можно заменить кукурузой. Это концентрированные корма. Относительно содержания кормовых единиц в кукурузе больше, чем в сене. А недобросовестные поставщики пользуются такой неосведомленностью.

Я предложил бы министерству сельского хозяйства и МЧС поработать с дальними регионами. В нашем случае критическая ситуация, в основном, в Нарынской области. Надо отправить 5-10 машин дробленой кукурузы и это спасло бы ситуацию. С оплатой или как гуманитарку, это правительство само должно решить.

Почему? Разъясняю - если утром и вечером давать по 1 кг корма, то скоту может вполне хватить. Уточню, 1 кг корма - это для взрослого животного", - сказал Мамытканов.

Это норма только для крупного рогатого скота?

"Речь, в основном, о лошадях и коровах. А для мелкого 100 г утром и 100 грамм вечером – и это конкретно может помочь выйти из ситуации. И надо учесть, когда скот худой – много сразу нельзя давать.

Расскажите, каков оптимальный рацион кормления?

- Поскольку речь идет не об откорме, а о выживании скота, то рацион такой: для мелкого скота утром - 100 гр корма ячменя или кукурузы, а потом выпас. В обед поят, после пасут, а вечером еще подкармливают кормом. Напоминаю, речь идет о спасении скота. Действовать надо быстро, оперативно. Для КРС, как я уже говорил, по 1 кг утром и вечером.

Каким образом давать корм, чтобы животное усвоило, а не погибло?

- Крупному рогатому скоту (КРС) лучше давать дробленный и варенный, а мелкому рогатому скоту можно в виде зерна давать. Варенная кукуруза или ячмень дают больший процент усвояемости микроэлементов и всех других питательных компонентов.

То есть фермеры в Кыргызстане должны понимать, что пришло время переводить скот с подножного корма, то есть с сена и соломы на зерновые. В идеале на экструдированные корма. Проще говоря, пришло время переводить животноводство на эффективные методы выращивания.


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URL: https://www.vb.kg/436034
Теги:
Кыргызстан, фермеры
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