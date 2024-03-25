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Задержан активный член ОПГ Дженго по прозвищу Бойко

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Задержан активный член ОПГ К.Досонова гражданин А.А.А. по прозвищу Бойко. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 19 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ССН "А", на территории города Ош были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ должностные лица органов местного самоуправления Ошской области, имеющие причастность к ряду противозаконных действий связанных с незаконной реализацией пастбищных земель и отдельных социальных объектов, находящихся на балансе с/у Толойкон Кара-Сууйского района Ошской области.

Установлено, А.А.А. является активным членом ОПГ К.Досонова, в криминальной среде известен по прозвищу "Бойко", который в целях получения личной материальной выгоды, а также преследуя иные преступные цели, войдя в сговор с отдельными должностными лицами отмеченной сельской управы, ГУ "Кадастр" и архитектуры, реализовали продажу около 500 га из 8414 га пастбища на территории сельской управы Толойкон. Отмеченные участки продавались от 10 000 долларов и выше, в результате сего государству нанесен ущерб в крупном размере.

При этом, последние выводили и оформляли отдельные участки пастбищ на аффилированных лиц, которые в последующем были перепроданы другим лицам, в том числе иностранным гражданам. Тем самым со стороны вышеуказанных лиц, вырученные денежные средства легализовались путем вложения в строительство жилых/нежилых помещений, в различную коммерческую деятельность на открытие или приобретение субъектов предпринимательства.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению причастных лиц и выяснения всех обстоятельств по данному факту, а также ведется проверка задержанных, к другим аналогичным преступлениям.

ГКНБ призывает граждан пострадавших от незаконных действий членов организованных преступных групп сообщать по следующим номерам (0312) 66-04-75, 62-65-04; Ошская область: (03222) 2-30-78.


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URL: https://www.vb.kg/436035
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, коррупция, ОПГ, Ошская область, Дженго
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