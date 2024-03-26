У какой черты Ташиев остановил Кыргызстан

Официальное число жертв в подмосковном "Крокус Сити Холле" достигло 137 человек. И ярость российских граждан достигла точки кипения. Но чем дальше, тем отчетливее вырисовывается ситуация с "мигрантами – потенциальными террористами".

Совершенно точно, что теракт не был направлен прицельно против россиян. Среди зрителей и работников торгово-развлекательного центра были не только российские граждане. До сих пор ничего не известно о двух молодых кыргызстанках, которые в момент нападения террористов находились в "Крокусе". Еще по крайней мере двое наших соотечественников, сначала считавшиеся погибшими, к счастью, живы.

Весь мир теперь знает имя Ислама Халилова – 15-летнего парня, который вывел из "Крокуса" более ста человек. Подрабатывавший гардеробщиком в "Крокусе" мальчишка с символичным именем Ислам (чтобы никто больше не сказал, что "ислам – это плохо") родился в России, куда в свое время переехали из Кыргызстана его родители. В пятницу во время традиционной молитвы в московской Соборной мечети Исламу вручат медаль мусульман России "За заслуги".

Так что страсти вокруг мигрантов – выходцев из Центральной Азии – якобы всех поголовно представляющих для России смертельную опасность - начали утихать. Прилетевших в Москву кыргызстанцев, правда, надолго задержали в аэропорту "Шереметьево", но эти меры в нынешних реалиях вполне понятны и объяснимы. Есть у русских поговорка, как нельзя лучше описывающая чрезмерную предосторожность: обжегшись на молоке, дуют на воду.

А вот опасность повторных террористических атак (возможно, с еще большим количеством убитых и пострадавших) никуда не исчезла. Она и не исчезнет, пока существуют те, кому выгодны такие кровавые акции. По-настоящему заинтересованные в подобных "мероприятиях" и их непосредственные организаторы скрыты от посторонних глаз лондонским туманом. И оттуда, из Великобритании, может прилететь еще что угодно и кому угодно.

По информации некоего засекреченного российского источника, задержанные на украинской границе убийцы и поджигатели "Крокус Сити Холла" (точнее – организаторы этого кошмара) готовили еще как минимум один теракт подобного размаха и масштаба. Рвануть должно было в одной из республик Центральной Азии. В какой именно – не уточняется. Да и сама информация требует проверки и подтверждения. Ясно одно: расслабляться сейчас нельзя никому.

Кыргызские правоохранительные органы сразу после российского теракта взялись проверять крупные торговые центры по всему Кыргызстану. И это, безусловно, правильное решение.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев срочно созвал Совет безопасности. С одной стороны – для того чтобы выразить соболезнование России и обсудить возможность таких же террористических атак на Казахстан. Казахские спецслужбы под руководством президента задумались о превентивных мерах и - едва ли не впервые – о том, что опасность вполне может исходить не из соседнего Афганистана, как принято было думать, а от "демократического" Запада…

Нам же, кыргызстанцам, важно помнить и понимать следующее. В 1996 году было создано так называемое Исламское движение Узбекистана, которое финансировали и подпитывали международные террористические организации. Летом 1999 года вооруженные боевики проникли на территорию Кыргызстана. Беспрепятственно прошествовали по Таджикистану до государственной границы в Баткенской области… И началась бойня, вошедшая в историю как "Баткенские события".

Боевики действовали один в один как орудовавшие в "Крокусе" террористы. С той лишь разницей, что отморозки, бесчинствовавшие в Баткене, выдвигали требования и захватывали заложников. Остальное все то же – беспорядочная и безжалостная стрельба по живым мишеням. По местным представителям власти и сугубо мирным людям – старикам, женщинам, детям…

Первое, чем занялся генерал Ташиев, заступив на пост председателя ГКНБ, - стал решать вопрос кыргызско-таджикской границы. Который до него если и решался, то как-то вяло и неубедительно. Камчыбек Ташиев с самого начала обстановку видел так: одно дело – периодически вспыхивающие кыргызско-таджикские конфликты, другое – нападения вооруженных головорезов, прикрывающихся исламом, а на самом деле представляющих интересы западных кураторов. Чтобы обезопасить Кыргызстан, оградить от недоразумений с таджиками, а главное – поставить надежный заслон шастающим туда-сюда вооруженным до зубов бандформированиям, демаркацией границы необходимо было заняться безотлагательно.

Не исключена возможность, что именно в Кыргызстане планировался теракт сродни московскому.

Поэтому нашим диванным критикам надо много раз подумать, прежде чем обвинять Ташиева в жесткости и недемократичности. Именно его жесткость в сочетании с дипломатией позволили на сегодняшний день согласовать много километров кыргызско-таджикской границы. Без этого, учитывая мировой разгул терроризма, кыргызстанцы сейчас могли оказаться… Да страшно подумать, где именно.

По интересному стечению обстоятельств, родители Ислама Халилова – родом с юга Кыргызстана. И наверняка хранят генетическую память о том, насколько опасной может быть беспечность.