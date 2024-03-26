Погода
$ 89.65 - 89.87
€ 96.62 - 97.63

У какой черты Ташиев остановил Кыргызстан

156  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Официальное число жертв в подмосковном "Крокус Сити Холле" достигло 137 человек. И ярость российских граждан достигла точки кипения. Но чем дальше, тем отчетливее вырисовывается ситуация с "мигрантами – потенциальными террористами".

Совершенно точно, что теракт не был направлен прицельно против россиян. Среди зрителей и работников торгово-развлекательного центра были не только российские граждане. До сих пор ничего не известно о двух молодых кыргызстанках, которые в момент нападения террористов находились в "Крокусе". Еще по крайней мере двое наших соотечественников, сначала считавшиеся погибшими, к счастью, живы.

Весь мир теперь знает имя Ислама Халилова – 15-летнего парня, который вывел из "Крокуса" более ста человек. Подрабатывавший гардеробщиком в "Крокусе" мальчишка с символичным именем Ислам (чтобы никто больше не сказал, что "ислам – это плохо") родился в России, куда в свое время переехали из Кыргызстана его родители. В пятницу во время традиционной молитвы в московской Соборной мечети Исламу вручат медаль мусульман России "За заслуги".

Так что страсти вокруг мигрантов – выходцев из Центральной Азии – якобы всех поголовно представляющих для России смертельную опасность - начали утихать. Прилетевших в Москву кыргызстанцев, правда, надолго задержали в аэропорту "Шереметьево", но эти меры в нынешних реалиях вполне понятны и объяснимы. Есть у русских поговорка, как нельзя лучше описывающая чрезмерную предосторожность: обжегшись на молоке, дуют на воду.

А вот опасность повторных террористических атак (возможно, с еще большим количеством убитых и пострадавших) никуда не исчезла. Она и не исчезнет, пока существуют те, кому выгодны такие кровавые акции. По-настоящему заинтересованные в подобных "мероприятиях" и их непосредственные организаторы скрыты от посторонних глаз лондонским туманом. И оттуда, из Великобритании, может прилететь еще что угодно и кому угодно.

По информации некоего засекреченного российского источника, задержанные на украинской границе убийцы и поджигатели "Крокус Сити Холла" (точнее – организаторы этого кошмара) готовили еще как минимум один теракт подобного размаха и масштаба. Рвануть должно было в одной из республик Центральной Азии. В какой именно – не уточняется. Да и сама информация требует проверки и подтверждения. Ясно одно: расслабляться сейчас нельзя никому.

Кыргызские правоохранительные органы сразу после российского теракта взялись проверять крупные торговые центры по всему Кыргызстану. И это, безусловно, правильное решение.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев срочно созвал Совет безопасности. С одной стороны – для того чтобы выразить соболезнование России и обсудить возможность таких же террористических атак на Казахстан. Казахские спецслужбы под руководством президента задумались о превентивных мерах и - едва ли не впервые – о том, что опасность вполне может исходить не из соседнего Афганистана, как принято было думать, а от "демократического" Запада…

Нам же, кыргызстанцам, важно помнить и понимать следующее. В 1996 году было создано так называемое Исламское движение Узбекистана, которое финансировали и подпитывали международные террористические организации. Летом 1999 года вооруженные боевики проникли на территорию Кыргызстана. Беспрепятственно прошествовали по Таджикистану до государственной границы в Баткенской области… И началась бойня, вошедшая в историю как "Баткенские события".

Боевики действовали один в один как орудовавшие в "Крокусе" террористы. С той лишь разницей, что отморозки, бесчинствовавшие в Баткене, выдвигали требования и захватывали заложников. Остальное все то же – беспорядочная и безжалостная стрельба по живым мишеням. По местным представителям власти и сугубо мирным людям – старикам, женщинам, детям…

Первое, чем занялся генерал Ташиев, заступив на пост председателя ГКНБ, - стал решать вопрос кыргызско-таджикской границы. Который до него если и решался, то как-то вяло и неубедительно. Камчыбек Ташиев с самого начала обстановку видел так: одно дело – периодически вспыхивающие кыргызско-таджикские конфликты, другое – нападения вооруженных головорезов, прикрывающихся исламом, а на самом деле представляющих интересы западных кураторов. Чтобы обезопасить Кыргызстан, оградить от недоразумений с таджиками, а главное – поставить надежный заслон шастающим туда-сюда вооруженным до зубов бандформированиям, демаркацией границы необходимо было заняться безотлагательно.

Не исключена возможность, что именно в Кыргызстане планировался теракт сродни московскому.

Поэтому нашим диванным критикам надо много раз подумать, прежде чем обвинять Ташиева в жесткости и недемократичности. Именно его жесткость в сочетании с дипломатией позволили на сегодняшний день согласовать много километров кыргызско-таджикской границы. Без этого, учитывая мировой разгул терроризма, кыргызстанцы сейчас могли оказаться… Да страшно подумать, где именно.

По интересному стечению обстоятельств, родители Ислама Халилова – родом с юга Кыргызстана. И наверняка хранят генетическую память о том, насколько опасной может быть беспечность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436036
Теги:
Баткенская область, граница, Таджикистан, терроризм, теракт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  