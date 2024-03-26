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Экс-депутат Эмил Жамгырчиев подтвердил свое умение бегать (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-депутат Эмил Жамгырчиев подтвердил свое умение бегать. На этот раз он продемонстрировал свой талант на одном из тоев. Соответствующее видео распространили в соцсетях.

На кадрах видеоролика, видно, что бывший депутат из всей группы мужчин-бегунов прибегает первым.

Пользователи интернета по этому поводу начали шутить в комментариях, мол, такой спринтер сидел в парламенте, а никто и не знал.

Напомним, в январе этого года в сети появилось видео побега депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева, который спрыгнул со второго этажа и затем очень быстро побежал в сторону дороги. Как выяснилось, народный избранник сбежал от сотрудников ГКНБ, которые пришли в ЖК, чтобы задать ему несколько вопросов.

24 января депутату Эмилю Жамгырчиеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ, но 3 февраля он был отпущен под домашний арест. Правда, в этот же день ЦИК лишила его депутатского мандата.


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URL: https://www.vb.kg/436037
Теги:
Кыргызстан, Депутат, забег
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