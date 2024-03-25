Оформи смартфон Samsung в рассрочку без лишних справок в O!Store

O!Store совместно с Samsung предлагает новый способ получить смартфон "ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС".

Только в сети магазинов O!Store теперь доступен новый метод оформления смартфонов в рассрочку без лишних документов.

Достаточно прийти с паспортом, выбрать смартфон Samsung и внести первоначальный взнос.

Срок рассрочки: до 12 месяцев. Первоначальный взнос – не менее 10% от стоимости смартфона. Максимальная сумма кредита – 40 000 (сорок тысяч) сомов без учета первоначального взноса.

Что делает смартфоны Samsung особенными?

В каждом смартфоне воплощены инновационные технологии, разработанные лучшими инженерами планеты; Смартфоны Samsung отличаются качественной сборкой и комплектующими; Обновления программного обеспечения выходят регулярно.

Смартфоны Samsung – будущее у вас в руках!

Оформить смартфон Samsung по упрощённой рассрочке можно в следующих магазинах O!Store:

Головной: ул. Абдрахманова (бывш.Советская ), 170/2, График работы: Пн-Вс(09:00-19:00) ЦУМ O!Store: пр. Чуй, 155 - торговый центр "ЦУМ", 1-ый этаж, График работы: Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб (10:00-20:45) Вс (10:00-19:45) Кемин: ул. Жибек-Жолу, 93/1, График работы: Пн-Вс(09:00-18:00) Кара Балта: ул. Кожомбердиева б/н, рядом с гипермаркетом "Globus", 1-й офис, График работы: Пн-Вс(09:00-19:00) Ананьево: ул. Советская, б/н (ориентир на углу возле светофора, рядом с аптекой), График работы: Пн-Вс(09:00-18:00) Кара Куль: ул. Ленина (маг. "Акшоола"), График работы: Пн-Вс(09:00-18:00)Перерыв Сб-Вс(13:00-14:00) Талас: ул. Сарыгулова, 36, ТЦ "Алтын-Казык", пересекает ул. Манас. Центральный рынок, График работы: Пн-Вс(09:00-19:00)

Смартфоны сертифицированы. Количество товара ограничено. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.