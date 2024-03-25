Оформи смартфон Samsung в рассрочку по паспорту в O!Store

O!Store совместно с Samsung предлагает новый способ получить смартфон "ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС".

Только в сети магазинов O!Store теперь доступен новый упрощенный метод оформления смартфонов в рассрочку.

Достаточно прийти с паспортом, выбрать смартфон Samsung и внести первоначальный взнос.

Срок рассрочки: 12 месяцев. Первоначальный взнос – не менее 10% от стоимости смартфона. Максимальная сумма рассрочки – 40 000 (сорок тысяч) сомов без учета первоначального взноса.

Что делает смартфоны Samsung особенными?

В каждом смартфоне воплощены инновационные технологии, разработанные лучшими инженерами планеты; Смартфоны Samsung отличаются качественной сборкой и комплектующими; Обновления программного обеспечения выходят регулярно.

Смартфоны Samsung – будущее у вас в руках!

Смартфоны прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия. Количество товара ограничено. Подробную информацию об "Упрощенной рассрочке по паспорту" можно уточнить по номеру 0705 007 000 или на сайте ostore.kg. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.

Сервис кредитования предоставляется ОсОО "МКК "Акча Булак", которое вправе отказать в выдаче кредите. Подробнее: www.akchabulak.kg. Свид. НБКР об учетной регистрации №512 от 22.06.2022.