В Кыргызстане электронная запись в первый класс начнётся 8 апреля

В Кыргызстане 8 апреля начнётся электронная запись в первый класс государственных и муниципальных школ на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, электронная запись будет проводиться через автоматизированную информационную систему в два этапа:

I этап – по месту юридической регистрации (по адресу прописки) – с 8 апреля до 2 июня 2024 года;

II этап – по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки) – с 3 июня до 30 августа 2024 года.

Родители или законные представители регистрируют ребенка в возрасте 6-7 лет в первый класс на платформе в онлайн режиме.

При поступлении в первый класс предоставляют следующие документы:

- заявление одного из родителей или законного представителя о

зачислении ребёнка в первый класс общеобразовательной организации;

- документы, удостоверяющие личность ребёнка и его родителей или

законного представителя: по порядку для определения в первый класс

общеобразовательной организации в рамках закона свидетельство о

рождении ребёнка и паспорт одного из его родителей или законного

представителя через Государственный портал электронных услуг "Түндүк";

- оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (по указанной форме);

- оригинал медицинской справки о полученных прививках (по указанной форме);

- фотография ребёнка, размер - 3х4 см.

С вопросами об электронной записи необходимо связаться с call-центром по номеру 110. Звонок бесплатный. Центр связи будет действовать с 8 апреля до 30 августа 2024 года, в рабочие дни с 9 до 18 часов с перерывом с 12 до 13.