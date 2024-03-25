МИД КР рекомендует временно воздержаться от поездки в Россию

В связи с произошедшим 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в г.Москва террористическим актом, в результате которого погибло и пострадало большое количество людей, а также с введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности, Министерство иностранных дел КР рекомендует:

- гражданам не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу;

- гражданам запланировавшим свою поездку, заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию на сайте МВД РФ ;

- гражданам имеющим два и более административных правонарушений в период своего предыдущего пребывания на территории Российской Федерации, воздержаться от поездки на ее территорию во избежание не пропуска через государственную границу и последствий, связанных с данной процедурой;

- пребывающим на территории Российской Федерации гражданам, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также при себе постоянно иметь документы удостоверяющие личность и законность пребывания на территории России;

- соблюдать законные требования правоохранительных органов Российской Федерации в рамках проводимой ими работы по обеспечению общественной безопасности;

В случае возникновения экстренных вопросов, гражданам необходимо обращаться на горячую линию посольства Кыргызской Республики в г.Москва по номеру +7 925 115 50 47, а также Консульского департамента Министерства иностранных дел КР по номеру +996 999 312 002.