В КР для предпринимателей снизили ставку страховых взносов

В Кыргызстане будет разработана новая экономическая политика. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный сотрудник администрации президента КР.

По его словам, программа будет направлена на ускорение темпа роста экономики.

Чиновник также подчеркнул, что одним из проектов в рамках новой политики выступает Указ президента "О создании благоприятной налоговой среды для субъектов предпринимательства и повышения заинтересованности застрахованных лиц в государственном социальном обеспечении".

Так, для предпринимателей ставка страховых взносов снижена с 27,25 %, до 12,25%.

Напомним, снижение ставок тарифов страховых взносов не касается организаций, финансируемых из государственного бюджета и высокодоходных отраслей, таких как:

– горнодобывающие предприятия;

– субъектов предпринимательства, реализующих алкогольные, табачные изделия и горюче-смазочные материалы;

– субъектов, осуществляющие деятельность в сфере сотовой связи;

– интернет провайдеров;

– коммерческих банков, специализированных финансово-кредитных или кредитных учреждений.

Источник: Кабар