MEGA всегда на связи с абонентами!

Государственный оператор сотовой связи MEGA на связи со своими клиентами 24/7. Если у вас возникли какие-либо вопросы, предложения или жалобы вы всегда можете связаться с Контакт-Центром компании.

Для удобства абонентов предусмотрено несколько каналов связи:

Наберите короткий номер *500 и получите компетентный ответ в течение нескольких минут (звонок бесплатный). Если вы желаете совершить быстрый дозвон в нужный момент, воспользуйтесь платной линией по номеру *505 (стоимость звонка – 10 сомов) или отправьте бесплатное SMS-сообщение на номер 500 нашему "SMS–консультанту". Если вы являетесь абонентом другого оператора связи, вы можете задать вопрос по номеру +996 555 500 000 (звонок тарифицируется согласно условиям предоставления услуг вашего оператора). Связаться с Контакт-Центром MEGA можно и в WhatsApp по номеру +996 999 500 000.

Сохраните любой номер Контакт-Центра в телефонной книге и будьте ближе к нам. Мы всегда рады помочь!

Кроме того, абоненты MEGA могут решить большую часть вопросов при возникновении внештатной ситуации через личный кабинет в удобном приложении MEGA24.

В "Личном кабинете" MEGA24 абоненты самостоятельно могут:

отслеживать актуальный баланс; проверять остатки по тарифу; контролировать, на какие услуги тратится баланс; сменить тарифный план на желаемый; проверять подключенные услуги; докупать дополнительные пакеты интернета и минут вне сети; заказывать детализацию; добавлять номера своих близких и контролировать баланс и расходы; управлять M2M SIM-картой.

Мы работаем для вас 24 часа в сутки 365 дней в году.

MEGA – выбирая лучшее!