MEGA всегда на связи с абонентами!

Государственный оператор сотовой связи MEGA на связи со своими клиентами 24/7. Если у вас возникли какие-либо вопросы, предложения или жалобы вы всегда можете связаться с Контакт-Центром компании.
Для удобства абонентов предусмотрено несколько каналов связи:
- Наберите короткий номер *500 и получите компетентный ответ в течение нескольких минут (звонок бесплатный).
- Если вы желаете совершить быстрый дозвон в нужный момент, воспользуйтесь платной линией по номеру *505 (стоимость звонка – 10 сомов) или отправьте бесплатное SMS-сообщение на номер 500 нашему "SMS–консультанту".
- Если вы являетесь абонентом другого оператора связи, вы можете задать вопрос по номеру +996 555 500 000 (звонок тарифицируется согласно условиям предоставления услуг вашего оператора).
- Связаться с Контакт-Центром MEGA можно и в WhatsApp по номеру +996 999 500 000.
Сохраните любой номер Контакт-Центра в телефонной книге и будьте ближе к нам. Мы всегда рады помочь!
Кроме того, абоненты MEGA могут решить большую часть вопросов при возникновении внештатной ситуации через личный кабинет в удобном приложении MEGA24.
В "Личном кабинете" MEGA24 абоненты самостоятельно могут:
- отслеживать актуальный баланс;
- проверять остатки по тарифу;
- контролировать, на какие услуги тратится баланс;
- сменить тарифный план на желаемый;
- проверять подключенные услуги;
- докупать дополнительные пакеты интернета и минут вне сети;
- заказывать детализацию;
- добавлять номера своих близких и контролировать баланс и расходы;
- управлять M2M SIM-картой.
Мы работаем для вас 24 часа в сутки 365 дней в году.
MEGA – выбирая лучшее!