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MEGA всегда на связи с абонентами!

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Государственный оператор сотовой связи MEGA на связи со своими клиентами 24/7. Если у вас возникли какие-либо вопросы, предложения или жалобы вы всегда можете связаться с Контакт-Центром компании.

Для удобства абонентов предусмотрено несколько каналов связи:

  1. Наберите короткий номер *500 и получите компетентный ответ в течение нескольких минут (звонок бесплатный).
  2. Если вы желаете совершить быстрый дозвон в нужный момент, воспользуйтесь платной линией по номеру *505 (стоимость звонка – 10 сомов) или отправьте бесплатное SMS-сообщение на номер 500 нашему "SMS–консультанту".
  3. Если вы являетесь абонентом другого оператора связи, вы можете задать вопрос по номеру +996 555 500 000 (звонок тарифицируется согласно условиям предоставления услуг вашего оператора).
  4. Связаться с Контакт-Центром MEGA можно и в WhatsApp по номеру +996 999 500 000.

Сохраните любой номер Контакт-Центра в телефонной книге и будьте ближе к нам. Мы всегда рады помочь!

Кроме того, абоненты MEGA могут решить большую часть вопросов при возникновении внештатной ситуации через личный кабинет в удобном приложении MEGA24.

В "Личном кабинете" MEGA24 абоненты самостоятельно могут:

  1. отслеживать актуальный баланс;
  2. проверять остатки по тарифу;
  3. контролировать, на какие услуги тратится баланс;
  4. сменить тарифный план на желаемый;
  5. проверять подключенные услуги;
  6. докупать дополнительные пакеты интернета и минут вне сети;
  7. заказывать детализацию;
  8. добавлять номера своих близких и контролировать баланс и расходы;
  9. управлять M2M SIM-картой.

Мы работаем для вас 24 часа в сутки 365 дней в году.

MEGA – выбирая лучшее!


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URL: https://www.vb.kg/436045
Теги:
#MegaCom, PR
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