Ветераны-десантники и казаки в Бишкеке почтили память погибших в "Крокусе"

Представители Союза десантников в Кыргызстане и представители казачьих организаций в День траура по погибшим в комплексе "Крокус Сити Холл" пришли к посольству РФ в КР, чтобы возложить цветы в память о погибших от рук террористов.

Председатель Союза десантников Кыргызстана Табалды Окошев отметил, что эта беда отзывается в каждом сердце и важно, чтобы силовые структуры учли все уроки, которые показала данная ситуация.

"Много вопросов и поэтому важно сейчас понять и переосмыслить в обществе то, чего добиваются организаторы и манипуляторы, которые остаются за кадром. Надо учится себя защищать, учить детей. Это важно" - сказал полковник Окошев.