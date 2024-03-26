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Ветераны-десантники и казаки в Бишкеке почтили память погибших в "Крокусе"

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- Светлана Лаптева
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Представители Союза десантников в Кыргызстане и представители казачьих организаций в День траура по погибшим в комплексе "Крокус Сити Холл" пришли к посольству РФ в КР, чтобы возложить цветы в память о погибших от рук террористов.

Председатель Союза десантников Кыргызстана Табалды Окошев отметил, что эта беда отзывается в каждом сердце и важно, чтобы силовые структуры учли все уроки, которые показала данная ситуация.

"Много вопросов и поэтому важно сейчас понять и переосмыслить в обществе то, чего добиваются организаторы и манипуляторы, которые остаются за кадром. Надо учится себя защищать, учить детей. Это важно" - сказал полковник Окошев.


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URL: https://www.vb.kg/436047
Теги:
ветераны, посольство, Россия, Бишкек, теракт, Кыргызстан
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