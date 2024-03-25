Главный спутниковый телеканал Казахстана: что смотреть в эфире?

Спутниковое телевидения в Казахстане появилось довольно давно. Первым официальным каналом, вещающим через спутник стал Jibek Joly - телеканал изначально был ориентирован на заграничную аудиторию, но в 2022 году начал вещание на русском и казахском. Сейчас международная версия доступна для просмотра в более чем 100 странах, включая Северную Америку, Европу и СНГ. Трансляция ведется на английском, узбекском, кыргызском языках.

Смотреть Jibek Joly можно при помощи спутникового подключения или онлайн. Лайв-трансляция, программа и записи эфиров доступны на официальном сайте телеканала. Телеканал Jibek Joly TV доступен к просмотру на ПК и мобильных устройствах.

Что предлагает посмотреть канал Jibek Joly?

Телеканал ориентирован на семейный просмотр. Поэтому транслируемый контент разнообразен, чтобы зрителям разных возрастов было интересно. В программе представлены фильмы, сериалы и передачи отечественного производства, а также зарубежный контент. А именно:

1. Развлекательный блок:

Жақсы адамдарым – музыкальная передача, где ведущие берут интервью у популярных исполнителей, обсуждают насущные вопросы, а затем гости устраивают небольшой концерт; Жаңа түнгі студия – классическое вечернее шоу, куда приглашают деятелей науки, искусства, политики. Ведущий Нурлан Коянбаев проводит легкое интервью, чтобы раскрыть гостя с необычных сторон; Мужской разговор и Истории успеха женщин центральной Азии – две похожие программы, главными героями которых становятся выдающиеся деятели той или иной сферы деятельности. В сюжетах рассказывают об их пути становления и о том вкладе, который они ежедневно делают в развитие и благополучие страны; ÓZGER – передача для женской аудитории телеканала. Героини шоу – обычные казашки, которым ведущая вместе с экспертами по стилю, парикмахерами и психологами помогает преобразиться не только внешне, но и внутренне.

2. Информационные программы:

Жаңа уақыт (Новое время) – главная новостная служба телеканала. Ежедневно команда профессиональных журналистов, репортеров и операторов освещают актуальные события Казахстана и мира. Выпуски можно посмотреть в прямом эфире, в записи, а также кратко ознакомиться со сведениями в текстовом формате на сайте канала; Специальный репортаж Дамира Абуова – авторская программа журналиста. Он снимает репортажи на разнообразную тематику. В сюжетах освещаются социальные проблемы, достижения науки, техники и искусства.

3. Аналитические передачи:

JJ Talk (Фокус внимания) – ток-шоу политической тематики, где в формате дискуссии приглашенные эксперты обсуждают последние события, делятся своей точкой зрения с аудиторией; Ел – дискуссионное шоу, в котором фокус на остросоциальных проблемах и происшествиях.

Также телеканал Jibek Joly транслирует уникальные авторские программы, посвященные обычаям и культуре Казахстана. Их будет полезно посмотреть и иностранным зрителям, и молодому поколению.