Как связаны "Крокус Сити Холл" и Центральная Азия?

22 марта вся Россия содрогнулась от ужасающих кадров. В "Крокус Сити Холл" произошёл теракт. Буквально за семь минут терористы забрали жизни более 130 человек. Для пущей, видимо, уверенности подожгли само здание "Крокуса", которое выгорело почти дотла. Самое страшное, что люди гибли, задыхаясь и сгорая в пожаре. И невольно проводится параллель со смертью людей 2–го мая 2014 года в Одессе. Ведь там тоже сгорали заживо люди, а пытавшихся спастись из того ада добивали. В этой же страшной трагедии никого не добивали, просто стреляли по живым мишеням. Стреляли по детям. Это потом уже терористы признаются, что им предложили 500 тысяч рублей. Полмиллиона за убийство (и перерезание горла одного из пострадавших) ни в чём не повинных людей, которые пришли на концерт. Какая-то жуть.

Двойные стандарты

Террористов поймали. Поймали максимально быстро, насколько это возможно. Взяли их живыми и, что самое главное, на подходе к российско-украинской границе. Получается, что там их либо ждали, либо обещали им обосноваться на территории Украины. Тогда закономерный вопрос – кто обещал и что за это надо делать - отпадает сам собой. За теракт в Москве пообещали 500 тысяч рублей и переход российско - украинской границы.

Незадолго до страшной трагедии сами "заказчики" обрисовались. Посольство США в России накануне 8 марта, выпустило официальное заявление:

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов".

И действительно, следующие 48 часов в Москве проходили крупные концерты российских звёзд. Например, в том же "Крокус Сити Холл" 7-8 марта выступал российский певец Лепс, а 9-10-11 - Shaman. На концертах были аншлаги. И что самое удивительное, один из террористов – главарь банды – был в тот день в здании "Крокус". Видимо, смотрел и высчитывал, как устроен сам зал, входы-выходы из помещений.

Но вернёмся к заказчикам. ТГ-канал "Readovka" недавно сообщил, что украинское посольство в Таджикистане активно вербовало граждан для участия в "интернациональном легионе". Руководил всей операцией по вербовке таджикистанцев бывший глава украинской внешней разведки – ныне чрезвычайный посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов. Примечательно, что сразу после теракта информацию о вербовке старательно "зачистили" на сайте. Любопытен и другой момент. В западных медиа сразу появилась информация о том, что напавшие – это якобы группировка "ИГИЛ". В эту идею не поверил даже бывший разведчик из США Скотт Риттер. Он заявил, что к этому могла быть причастна Украина, руководство которой находится под кураторством у западных спецслужб.

"Преступники бежали в свое убежище, а их убежище находилось на Украине. Они были бы приняты украинской стороной, и с ними бы работали по украинским каналам под руководством ЦРУ", - объяснил экс-разведчик.

Получается, что Украина "наделала делов", кураторам от западных спецслужб оставалось же только ее прикрывать. А для прикрытия, собственно, и был придуман "ИГИЛ". Как говорится, концы в воду.

Чем это важно для стран ЦА?

К сожалению, подмосковный теракт может обернуться огромной трагедией для России и стран Центральной Азии. Для внутренней политики России в том плане, что сейчас невольно возрастает ненависть ко всем мигрантам из стран ЦА. Люди, напуганные произошедшими событиями, требуют "справедливости". Некоторые пользователи Яндекс-такси отказываются от услуг, если водитель – таджик. Где-то в Калуге трое неизвестных напали на таджиков. Один из раненых попал в больницу. В Благовещенске сожгли торговую палатку, принадлежащую выходцам из Таджикистана. В новосозданных телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что "кто-то наверху решил, что надо всех мигрантов отправить домой".

Буквально в считанные дни межнациональное согласие стало очень хрупким. И думается, что заказной теракт случился далеко не просто так. И не просто так козлами отпущения стали жители Центральной Азии.

В середине февраля российские войска полностью взяли Авдеевку. Этот населённый пункт к северо-западу от Донецка превратился в один из укрепрайонов, которым гордились генералы от ВСУ. Они же считали его неприступным. Незадолго до взятия Авдеевки немецкий "Stern" опубликовал статью, в которой высказал мысль, что это станет "катастрофой для Украины, имеющей более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута (Артемовска)". Естественно, на Западе прекрасно понимают, что в какой-то момент с Россией придётся сесть за стол переговоров. И думается, что западные "партнёры" не очень этого хотят. Сказали же, что будут воевать до последнего украинца. Вот и следуют этому плану. Как бы цинично это ни звучало, теракт в "Крокусе" на руку очень многим западным странам, и Украине в том числе.

Думается, что у заказчиков теракта есть очень чёткий план. В России уже межнациональное согласие дышит на ладан. Спустя всего три дня. А что будет через месяц-два?

Помимо внутренней нестабильности, эта ситуация бьёт и по внешнему контуру. Сейчас в России начались рейды по местам скопления мигрантов. Полицейские ищут тех, у кого просрочена регистрация. Действуя по российскому законодательству, мигрантов, у которых нарушена регистрация, выдворяют из страны. Представим, что половина окажется гражданами Таджикистана, часть - Узбекистана, и единицы кыргызстанцев, потому что ЕАЭС дает им больше прав и облегчает работу без нарушений. И что случится, если их всех отправят домой?

В 2022 году в России находилось порядка 3 миллионов таджиков. Эксперты подсчитали, что за 2018 год мигранты отправили на родину около 2,5 млрд долларов. Эта сумма составляет 35-37% ВВП всего Таджикистана. И естественно, что переводимые суммы, как и сама миграция, - своеобразный гарант социальной и экономической стабильности. С произошедшим терактом вся эта система трудовой миграции начинает рушится. Часть таджиков вынужденно вернётся на родину, часть депортируют.

По данным Министерства труда, миграции и занятости населения, число официально зарегистрированных безработных граждан на конец февраля 2023 года составило 51 200 человек. А теперь представьте, что будет в самом Таджикистане, когда туда приедут мигранты, которые раньше высылали деньги домой. Вот и очаг нестабильности образовался. Там, где есть нестабильность, там и появляются разного рода вербовщики и террористы. Нестабильная социально-экономическая ситуация в Таджикистане может привести к дестабилизации всего региона. Вполне вероятен сценарий открытия "второго фронта" против России. И нужно это будет для рассредоточения военных сил. Часть контингента остается на Украине, заканчивая начатое, а часть будет вынуждена наводить порядок в том же Таджикистане. Ведь страна является союзником России по ОДКБ, да и граничит с Афганистаном. Оттуда вполне вероятен наплыв террористов. Об этом 27 февраля с.г заявил глава Минобороны Сергей Шойгу: "За 2023 год численность боевиков "Исламского государства" выросла на 15%, и их ключевой целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ".

Собственно, этот теракт, как бы цинично это ни звучало, - ещё один пазл в том, чтобы как можно сильнее сильнее надавить на Россию, заставить её проиграть. Самое гнусное, что для своей цели выбран такой мерзкий поступок. Убийство ни в чём не повинных граждан. Сам этот теракт настолько бесчеловечен и омерзителен в своём исполнении... Хуже этих террористов только те люди, которые поддерживают этот акт сатанизма и глумятся над погибшими, пострадавшими и их семьями.

Полина Беккер