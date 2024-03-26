Отсутствие должной бдительности граждан делает их жертвами мошенников

За последние годы участились случаи мошенничества на рынке недвижимости. Число жертв перевалило за тысячу, а сумма ущерба достигает одного миллиарда сомов.

В Октябрьском районном суде города Бишкек судья Марс Арзиев дал свои практические советы как не стать жертвой обмана.

Учитывая текущую сложную обстановку в стране в сфере недвижимости, как по жилым, так и по коммерческим объектам, включая строящиеся и начинающиеся строительства по договору долевого участия, целесообразно рассмотреть какие плюсы и минусы могут возникнуть при заключении такого соглашения.

Гражданам желающих заключить договор долевого участия необходимо тщательно ознакомится Положением о порядке и условиях долевого строительства (создания) многоквартирных жилых домов в городе Бишкек, Приложение № 1 к постановлению Бишкекского городского Кенеша депутатов от 27 ноября 2008 года № 20, в которой подробно изложены все детали составления ДДУ.

Договор долевого участия - это договор на покупку квартиры в строящемся доме. Договор заключают покупатель и строительная компания - застройщик.

По договору долевого участия покупатель приобретает квартиру, пока строится жилой дом. Но оформить ее в собственность можно только после ввода дома в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи.

В отличие от договора купли-продажи договор участия в долевом строительстве предназначен для покупки жилья, которое в момент заключения договора еще не построено.

Наиболее первичными и значимы моментами в составлении договора долевого участия необходимо, обратить внимание и установить:

1. Заранее запросить у застройщика шаблон договора долевого участия в строительстве. Никто не вправе заставить или принудить подписать документы либо договор, граждане имеют право исключить или внести свои требования в договор долевого участия.

2. Прежде чем покупать квартиру по договору долевого участия и оформлять его, желательно проверить застройщика, обратить внимание на репутацию застройщика, как давно застройщик на рынке, были ли недостроенные объекты, значительный перенос сроков строительства и другие проблемы.

3. Наличие соответствующих разрешительных документов от государственных органов на строительство в зоне, где вы намерены заключить договор долевого участия, является обязательным условием, наличие государственного акта о праве частной собственности на земельный участок ("красная книга"), проект индивидуального жилого дома (согласованный Бишкекглавархитектурой), заключение Государственной экспертизы, в случае если общая площадь дома более 300,0 кв.м, и другие обязательные документы необходимые при строительстве многоэтажного жилого дома, также наличие лицензии застройщика.

4. Информация о земельном участке, на котором планируется или уже осуществляется строительство, историю о собственниках земельного участка и следует установить, предназначен ли данный земельный участок для строительства в соответствии с его землепользованием.

5. При необходимости и затруднениях заключении договора долевого участия обратится к специалисту.

6. Договор долевого строительства жилого помещения заключается в письменной форме, должен быть нотариально удостоверен и пройти государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством (Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики) п.4 ст.66 Жилищного кодекса Кыргызской Республики.

Не соблюдение письменной формы договора долевого строительства, не соблюдения нотариального удостоверения и отсутствия государственной регистрации в порядке, установленном законодательством такая сделка ничтожна, так как сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения закона (ст. 185 Гражданского кодекса Кыргызской Республики).

При оформлении договора долевого участия и последующем внесении денежных средств необходимо обязательно получать от получателя (застройщика) квитанцию о внесенных денежных суммах и другие документы, подтверждающие факт внесения средств по договору долевого участия.

Договор долевого участия является основным инструментом для регулирования отношений между застройщиком и инвестором в процессе строительства недвижимости.

Важно, чтобы договор был составлен четко и детально, учитывая интересы обеих сторон и предусматривая механизмы защиты прав и обязанностей каждой из них.

Необходимо отметить, что отсутствие должной бдительности со стороны граждан при заключении договоров долевого участия позволяет недобросовестным строительным компаниям злоупотреблять, составляя недействительные договоры и присваивая денежные средства клиентов.

В результате отсутствия бдительности со стороны граждан и злоупотребления недобросовестных строительных компаний возникают недовольства в адрес государственных органов, что в свою очередь приводит к возникновению недопониманий и судебных тяжб, недовольства к судьям при рассмотрении по данным категориям дел.

Из-за недостаточной бдительности и разумной осмотрительности граждан и злоупотреблений недобросовестных строительных компаний возникают претензии к государственным органам. Это может привести недопониманием и судебным разбирательствам, вызывая недовольство по отношению к судьям, при рассмотрении по данным категориям дел.

В связи, с чем необходимо масштабное информирование граждан о порядке и последствиях заключении договора долевого участия.