12-летнюю систему образования в КР внедрят в предстоящем учебном этом году

Министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказала, как будет производиться внедрение 12-летней системы образования в школах.

По ее словам, интеграция будет поэтапной: "Мы будем постепенно внедрять эту систему, чтобы дети не были загружены. Над этим работали не один год. Это планировалось уже несколько лет. Трансформация системы образования направлена на обновление содержания школьного образования, совершенствование его структуры, направленной на подготовку конкурентоспособной молодежи, интеграции в мировое образовательное пространство".

Ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Толобек Абдырахманов заявил, что система образования в Кыргызстане нуждается в изменениях, потому что многие аспекты этой системы остались неизменными с советских времен и не соответствуют современным требованиям и вызовам. Это включает в себя устаревшие методики обучения, недостаточное использование информационных технологий, недостаточную подготовку к требованиям рынка труда и другие. Модель 12-летней системы образования обеспечит лучшее качество обучения, подготовку студентов к современным реалиям и повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

"Мы идем в ногу со временем в сфере экономики, культуры, а почему должны отставать по части образования. Наши дети тоже должны иметь возможность обучаться в мировых вузах и быть конкурентоспособными. Они не должны терять год. Мы должны создать им условия", - считает ректор.

Источник: Кабар