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ГКНБ КР: Объявлена в розыск супруга Азима Роя

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ Кыргызской Республики установлен факт легализации/отмывания преступных доходов т.н. "вором в законе" Камчы Асанбеком (Кольбаевым) и криминальным элементом Азим Ройем.

Установлено, что Камчы Асанбек и Азим Рой учредили компании ОсОО "L.A." и ОсОО "R.", на которые оформили земельный участок в Бишкеке и построили на нем коммерческое здание с офисами и складскими помещениями. Вместе с тем, Камчы Асанбек и Азим Рой в целях сокрытия фактической принадлежности доли в отмеченных компаниях, зарегистрировали на близких родственников, в том числе на супругу Азим Роя – Н.З.Х..

Кроме того, для придания законности источников приобретения, в учредительский состав под видом иностранного инвестора был включен аффилированное лицо Азим Роя – гражданин Литовской Республики К.Г..

В ходе расследования уголовного дела, другие учредители подтвердили фактическую принадлежность указанного недвижимого имущества Азим Рою и Камчы Асанбеку.

20 марта 2024 года по факту легализации/отмывания преступных доходов предъявлено обвинение (заочно) и объявлена в розыск супруга Азим Роя – Н.З.Х..

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/436056
Теги:
Кыргызстан, криминал
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