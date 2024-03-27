Число погибших палестинцев в Газе возросло до 32333 -- Минздрав

Число палестинцев, погибших в результате продолжающихся израильских ударов по сектору Газа, возросло до 32333, еще 74694 получили ранения. Об этом сообщило в понедельник подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа израильская армия убила 107 палестинцев и ранила еще 176, говорится в заявлении ведомства для прессы.

Израиль начал масштабную наступательную операцию против движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на его нападение на южные районы Израиля 7 октября 2023 года, в ходе которого около 1200 человек были убиты и более 200 взяты в заложники.