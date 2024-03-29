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Родные Исмаилбека Таранчива переживают за судьбу парка имени героя

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- Светлана Лаптева
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Родственники Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева и представители Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" приглашают горожан 6 апреля 2024 года принять участие в субботнике – восстановлении, уборке молодежно-спортивного экологического парка, расположенного по адресу Гагарина, 15 – на территории села Пригородного Аламудунского района.

"В этом году подвигу Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева исполняется 80 лет. Мы были рады, что в селе Пригородное на сходе люди решили парк "Жениш назвать именем Исмаилбека Таранчиева, а сам айыл окмоту и сельчане приняли решение оживить заброшенный сквер. Выделили средства из своего бюджета и приступили к работам по благоустройству.

Теперь мы узнаем, что село Пригородное передается Бишкеку. Айыл окмоту ликвидируют и получается парк оказывается брошенным, хотя там идут уже строительные работы.

Мы просто в шоке - переживаем, что парк окажется никому не нужен. И процесс строительства, реставрации парка остановится, непонятно теперь, когда разберутся с финансами, передадут ли то, что выделял айыл окмоту строителям, дадут ли закончить? А еще хуже, если на его месте кто-то попытается построить дома, ведь теперь все перешло в ведение города, и то что было раньше, могут просто перечеркнуть. Именно поэтому мы сегодня приехали в Пригородное, чтобы понять что и как", – рассказывает племянник Исмаилбека Таранчиева Жекшен.

Журналисты vb.kg и представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" также побывали на месте будущего парка имени Таранчиева и Ткачева. В айыл окмоту нам рассказали, что пока от всего коллектива осталось 2 сотрудника и поэтому, что будет с парком, они не знают.

Тем не менее, работы в парке до сих пор ведутся. Уложена плитка, на дорожках установлены скамейки, вдоль аллей высажены саженцы деревьев. Строители в разных частях парка проводят какие-то работы. Машина-ассенизатор чистит канализацию. Проведена обрезка старых деревьев, а их ветки складируются.

"Конечно, то что парк уже в таком состоянии - это дело всей команды, айыл окмоту и бывшего главы села Пригородного. Все очень переживают, что не получилось довести дело до конца – привести парк в порядок. Хотим обратиться в мэрию и попросить поставить охрану и оборудовать видеонаблюдение. Уже были попытки и скамейки поломать. Айыл окмоту нет, и теперь все относится к мэрии и Первомайскому району.

Мы планировали к 9 мая запустить парк. Планировали, что в парке будет площадка ворк-аута, детская площадка, другие развлечения для детей. В этом есть большая потребность – район окружают несколько новостроек. И вокруг парка по проекту велосипедная и беговая дорожки и как теперь это делать без средств. Люди нас тоже спрашивают, что теперь будет", - рассказывает экс-сотрудник айыл окмоту села Пригородное Шакир уулу Руслан..

И хоть парк еще не доделан, но местные жители его уже воспринимают таковым. Пока мы беседовали, в парке гуляли местные жители, а дети носились на велосипедах.

Макар и Лиза Ким подъехали к нам на велосипедах сами. Когда узнали, что рядом с нами родственники Исмаилбека Таранчиева, поклонились и рассказали, что они знают этого героя. На вопрос, каким они видят парк, девочка сказала, что у нее трое братьев и она хотела, чтобы была крутая игровая площадка для маленьких детей, аттракционы и велодорожка.

Встретили мы в парке и экс-депутата местного кенеша, тренера по тяжелой атлетике, работающего вместе с олимпийским чемпионом Каныбеком Осмоналиевым. Оказалось, что он проживает по соседству, и взял на себя обязанность присматривать за парком, чтобы деревья не вырубали, скот не пасли ине устраивали дебоширства.

"Этот парк посадили люди села Пригородного в 1945 году, когда война закончилась, назвали "Жениш-Победа"! Сколько тогда горя было, а люди парк захотели посадить! Это же память и о наших папах, мамах и земляках. Потому стараемся все деревья хоть частично сберечь.

Долгое время парк стоял заброшенным и с приходом нашего последнего айыл окмоту все сдвинулось с мертвой точки. Сами сельчане захотели парк оживить, реабилитировать - тут раньше и праздники все проводили, и спортивные соревнования! Мы решили его сделать молодежно-спортивным и экологическим.

Мы переживаем за судьбу парка, очень хотим, чтобы нас услышали. Мы решили позвать горожан на наш субботник - всех кому дорога память о наших героях! Вместе поработаем на субботнике и расскажем о нашем парке, придумаем его будущее: запланируем соревнования, состязания, и фестивали", - сказал Бакыт Аманкулов.

В свою очередь поисковики предложили пригласить на "совещание на ногах" в парк представителей мэрии, акимиата Первомайского района, бывшего айыл окмоту и родных Таранчиева, чтобы на месте составить план действий.

Субботник запланирован на 6 апреля 2024 года в субботу по адресу: улица Гагарина 15. Центральный вход. Добраться можно автобусом 34 (идет в районе рынка Мадина).


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URL: https://www.vb.kg/436063
Теги:
ВОВ, парк, герой, Бишкек
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