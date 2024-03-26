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Зарплата лучших учителей Кыргызстана может вырасти до 120 тысячи сомов

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Зарплата лучших учителей Кыргызстана может вырасти до 120 тысячи сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Бишкеке заявила министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, для определения уровня их знаний с сентября будет проводиться тестирование.

"Будем выяснять, как обучают учителя, выявлять недостатки. Мы организуем онлайн-курсы для них. Базовая зарплата остаётся, к примеру, 20 тысяч сомов. Если учитель покажет хорошую работу, то она может достичь 120 тысячи сомов. Это поможет улучшить систему образования", - сказала глава Минобраза.


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URL: https://www.vb.kg/436064
Теги:
зарплата, Кыргызстан, учителя, Министерство образования
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