Зарплата лучших учителей Кыргызстана может вырасти до 120 тысячи сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Бишкеке заявила министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, для определения уровня их знаний с сентября будет проводиться тестирование.

"Будем выяснять, как обучают учителя, выявлять недостатки. Мы организуем онлайн-курсы для них. Базовая зарплата остаётся, к примеру, 20 тысяч сомов. Если учитель покажет хорошую работу, то она может достичь 120 тысячи сомов. Это поможет улучшить систему образования", - сказала глава Минобраза.