Сооронбай Жээнбеков - крестный отец Райыма-миллиона

Задержание экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова вместе с братьями стало в своем роде знаковым событием в стране. Вот уж действительно, сколько верёвочке не виться, а конец будет - крылатое выражение, обозначающее неизбежность воздаяния за неправедные дела. Много лет они обворовывали свой народ и все им сходило с рук, и теперь, наконец, они предстанут перед судом. Впрочем мы немного забегаем вперёд.

Конечно, что будет впереди еще неизвестно, но то, что его как преступника привезли в Кыргызстан – уже закономерность. Теперь каждый чиновник в нашей стране невольно задумается о неизбежности наказания.

Не исключено, что и бывший президент КР Сооронбай Жээнбеков задумается о чем-то таком. Ведь именно он в свое время и привел на политическую арену Райымбека Матраимова, создав ему партию. То есть по сути он и сделал из него политическую фигуру. Как этот процесс происходил, думаю, не трудно догадаться. Одна только его фраза "дайте факты" уже о многом говорит, и стала не менее легендарна, чем личность самого Райыма-миллиона.

Удивляет, что депутат Акылбек Тумонбаев вновь не поднимает этот вопрос. Ведь именно он неоднократно с трибуны парламента требовал лишить Жээнбекова статуса экс-президента.

"Сейчас президент и председатель ГКНБ активно борются с коррупцией. До этого было много разговоров о коррупционере Райымбеке Матраимове, некоторые депутаты из-за него покинули должности, и до сих пор идет чистка. Но сегодня среди таких есть и забытый Сооронбай Жээнбеков. Он привел Райымбека Матраимова на политическую арену. Сооронбай Жээнбеков живет за счет государства, водит госмашину и получает государственные деньги", - заявил в начале марта Акылбек Тумонбаев с трибуны парламента.

Помима Матраимова он припомнил Сооронбаю Жээнбекову и коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека, и нецелевое использование денег от международных доноров во время пандемии коронавируса.

Кстати, коррупция в пандемию и стала одной из причин краха власти Сооронбая Жээнбекова. В июле 2020 года Кыргызстан как минимум 6 раз возглавлял мировую статистику по смертности на душу населения на конкретный день. Официальное количество погибших за период пандемии - 1390 , однако эксперты заявляли, что погибших было в несколько раз больше и избыточная смертность составила - 6390 человек. В этот период международные финансовые институты предоставили нашей стране грантов на сумму 165,8 млн долларов и кредитов на 461,5 млн долларов на медицинскую помощь населению Кыргызстана, которая по факту и не предоставлялась. Люди повсеместно сами искали и на свои деньги покупали нужные лекарства и аппараты ИВЛ для искусственной вентиляции легких.

Позже стало известно о коррупционных схемах с участием людей брата президента - Асылбека Жээнбекова, когда сумма средств при проведении государственных закупок иногда превышала рыночную стоимость товаров в 10 раз. Напомним, ОсОО "Фарватер" выиграло лот на поставку костюмов СИЗ за 6000 сомов, при том, что волонтеры закупали их по цене от 240 до 360 сомов. По другому лоту, который выиграло ОсОО "Фарватер", респираторные маски были закуплены по 400 сомов. Хотя аналогичные маски в Бишкеке можно найти, начиная от 30 до 150 сомов. А одноразовые трехслойные маски по тендеру ОсОО "Фарватер" были закуплены по 25 сомов. Хотя одноразовые трехслойные маски можно найти и по 10 сомов. Согласно информации реестра Министерства юстиции, учредителем и директором компании являлась Садыкова Индира, которая также числилась среди учредителей партии брата президента Асылбека Жээнбекова "Биримдик".

Серый кардинал

К месту будет вспомнить еще одну заметную фигуру в период Сооронбая Жээнбекова, так называемого "серого кардинала" в правительстве Соке – экс-замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева. Тем более, что депутат ЖК Акылбек Тумонбаев и про него также говорил.

"Алмамбет Салиев не только курировал правоохранительные органы, но и вмешивался в судебные дела, законные дела делал незаконными, а незаконные - законными", - сказал нардеп.

Напомним, Алмамбета Салиева задержали 16 июня 2021 года по подозрению в незаконном обогащении. По данным ГКНБ, он активно вмешивался в работу судей и правоохранителей, пользуясь покровительством бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Кроме этого, за время работы в аппарате президента Алмамбет Салиев приобрел объекты недвижимости, оформленных на подставных лиц, на 70 миллионов сомов, хотя декларации доходов его за 2016-2020 годы показывали, что последний жил исключительно на одну зарплату чиновника плюс держал скот.

2 декабря 2021 года решением Бишкекского горсуда Салиева отпустили под подписку о невыезде и на этом как будто его история закончилась, так как с того времени никаких подвижек в этом деле так и наблюдалось. Человек, которого называли "серым кардиналом" в правительстве Жээнбекова, по сути отделался легким испугом.

Удивительно, что почти в это же время другие задержанные лица по обвинению в незаконном обогащении не так легко отделывались, как это удалось Салиеву. К примеру, тот же экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов хоть и был отпущен, но все же выплатил в бюджет государства 150 млн сомов. Почему же Алмамбет Салиев избежал так называемой "кустуризации" остается только гадать. Не исключено, что у парня все еще впереди, тем более что борьба с коррупцией в стране только набирает обороты. Это же касается и Сооронбая Жээнбекова.