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Известный общественный деятель Юлия Лилиенталь баллотируется в ЖК

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- Виктория Гунгер
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Известный общественный деятель, депутат Сузакского айылного кенеша Жалал-Абадской области Юлия Лилиенталь стала единственной женщиной самовыдвиженцем по Ошской области.

Сегодня Лилиенталь официально подала заявление в ЦИК, как кандидат на досрочных выборах депутата ЖК КР по Ошскому одномандатному избирательному округу №7.

Напомним, Юлия Лилиенталь неоднократно поднимала проблемы образования, здравоохранения и социально значимые вопросы населения юга КР. Благодаря ее содействию их часть удалось решить. Известна она – как депутат местного кенеша с наибольшей поддержкой у народа.


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URL: https://www.vb.kg/436086
Теги:
выборы, Ошская область, Жогорку Кенеш
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