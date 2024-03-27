Известный общественный деятель Юлия Лилиенталь баллотируется в ЖК

Известный общественный деятель, депутат Сузакского айылного кенеша Жалал-Абадской области Юлия Лилиенталь стала единственной женщиной самовыдвиженцем по Ошской области.

Сегодня Лилиенталь официально подала заявление в ЦИК, как кандидат на досрочных выборах депутата ЖК КР по Ошскому одномандатному избирательному округу №7.

Напомним, Юлия Лилиенталь неоднократно поднимала проблемы образования, здравоохранения и социально значимые вопросы населения юга КР. Благодаря ее содействию их часть удалось решить. Известна она – как депутат местного кенеша с наибольшей поддержкой у народа.