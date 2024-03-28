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В России начали процедуру признания Аллы Пугачёвой иноагентом

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О начале процедуры признания Примадонны российской эстрады иностранным агентом объявил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает СМИ.

Ранее депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом после того, как она в своем видеобращении к певцу Стасу Михайлову сказала, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию" на его слова о том, что уехавшие с началом войны артисты якобы еще "приползут на коленях".

Бородин в своем посте уточнил, что уже получил ответ от генеральной прокуратуры на свое обращение и "началась процедура признания... Пугачевой иностранным агентом". Он выразил надежду на завершение этого процесса контролирующими органами.


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URL: https://www.vb.kg/436088
Теги:
Россия
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