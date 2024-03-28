В России начали процедуру признания Аллы Пугачёвой иноагентом

О начале процедуры признания Примадонны российской эстрады иностранным агентом объявил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает СМИ.

Ранее депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом после того, как она в своем видеобращении к певцу Стасу Михайлову сказала, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию" на его слова о том, что уехавшие с началом войны артисты якобы еще "приползут на коленях".

Бородин в своем посте уточнил, что уже получил ответ от генеральной прокуратуры на свое обращение и "началась процедура признания... Пугачевой иностранным агентом". Он выразил надежду на завершение этого процесса контролирующими органами.