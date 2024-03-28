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Девушку из Якутии затравили в Москве под крики "Россия для русских"

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Девушку из Якутии затравили в московском метро под крики "Слава Тесаку" с проявлениями расизма. Об этом сообщила группа "Азиаты России" в Instagram, пишет lenta.ru.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как молодые люди преследуют россиянку на платформе одной из станции. Один из них произносит в лицо пассажирке "Россия для русских, Москва для москвичей" и советует ей "уезжать домой". Он не унимался даже когда жительница Якутии зашла в вагон и продемонстрировал ей неприличный жест рукой.

По словам девушки, никто из людей на платформе и в поезде вступиться за нее не пытался. Сестра пострадавшей в беседе с одним из Telegram-каналов отметила, что после того, как видео попало в сеть, с ними связались сотрудники полиции. Агрессоров удалось задержать. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.


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URL: https://www.vb.kg/436089
Теги:
Россия
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