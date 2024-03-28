Кыргызско-Российский Славянский университет получил особый статус

Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина получил особый статус, сообщили в пресс-службе вуза.

"Президент КР внес изменения в Указ "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики". Эти изменения были внесены в целях консолидации финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, повышения потенциала и конкурентоспособности государственных образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской республики на мировом рынке образовательных услуг", - говорится в сообщении.

В соответствии с изменениями, пункт 1 Указа дополнен абзацем следующего содержания: "Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (Кыргызско-российский славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина)". Измененный Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. Таким образом, КРСУ становится одним из немногих вузов, которые обладают особым статусом.

Это изменение дает Кыргызстану возможность улучшить качество образования, усилить его роль в социально-экономическом развитии страны, а также повысить престиж и международную конкурентоспособность кыргызских вузов. Это также способствует укреплению сотрудничества между КР и РФ в сфере образования.

Руководство Кыргызстана и России придает вопросу развития КРСУ особое значение. Кыргызско-Российский Славянский университет ждет серьезная модернизация, заявил исполняющий обязанности ректора Денис Фомин-Нилов. По словам ректора, необходимо провести ускоренную модернизацию КРСУ с целью его соответствия современным требованиям рынка труда. Особый статус означает что теперь университет может сам распоряжаться своим имуществом, что позволит привлечь российские средства на развитие инфраструктуры вуза и обновление зданий.

"Кроме того, у КРСУ появляется возможность генерировать финансовые средства не только на контрактах, но и на научной деятельности. Это в свою очередь даст серьёзный импульс развитию научной сферы в вузе", - заявил ректор Денис Фомин-Нилов.

Кроме того, у университета появляется самостоятельность в сфере кадровых вопросов, а также вуз освобождаются от всех видов проверок на три года за исключением ежегодной независимой внешней или внутренней аудиторской проверки согласно международным стандартам аудита и законодательству.

Напомним, что на прошлой неделе Фомин-Нилов провел переговоры с представителями российского Министерства науки и высшего образования и заручился поддержкой. Ректор и его команда работают над восстановлением престижа и качества образования в КРСУ, чтобы вернуть университету его лидирующие позиции в Кыргызстане и за его пределами. Их цель - сделать КРСУ вновь витриной лучших практик российского образования и науки, открытой для всех желающих получить качественное образование.