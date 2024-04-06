Оглашены результаты проекта по снижению рисков от прорыва ледниковых озер

Представлены итоги совместного проекта ПРООН и Министерства чрезвычайных ситуаций при финансовой поддержке правительства Японии, направленного на снижение рисков и уязвимости, связанных с прорывом ледниковых озёр и селевыми потоками в Кыргызстане.

Как сообщает пресс-служба ПРООН, мероприятие собрало представителей министерств и ведомств, научных учреждений, взаимодействующих с вопросами высокогорных озер, а также других заинтересованных сторон, чтобы подвести итоги достижений проекта.

В рамках проекта была разработана уникальная информационная система для мониторинга прорывоопасных озёр, оснащённая собственными алгоритмами, основанными на машинном обучении. Это позволит эффективно предотвратить или минимизировать ущерб от стихийных бедствий, особенно от прорывов ледниковых озёр и селей, а также улучшит точность и оперативность прогнозирования наводнений и селевых процессов.

Заместитель министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Акылбек Мазарипов сказал: "Укрепление национальной системы мониторинга стихийных бедствий – ключевой фактор в повышении нашей готовности к чрезвычайным ситуациям. Благодаря поддержке ПРООН и Правительства Японии, мы достигли значительного прогресса в этой области".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике Хидеки Года подчеркнул: "Кыргызстан – одна из наиболее уязвимых стран, подверженных последствиям изменения климата. Прорывы ледниковых озёр могут вызывать гуманитарные, социальные, экономические, экологические и политические риски. Правительство Японии признаёт важность развития устойчивого общества в тесном сотрудничестве".

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьёва отметила: "Этот проект является важным шагом в обеспечении устойчивого развития и безопасности человека в Кыргызстане. Благодаря нашему сотрудничеству мы смогли значительно повысить способность страны к предотвращению и реагированию на природные катастрофы".

Эксперт Ситуационного центра Администрации Президента Кыргызской Республики Канатбек Чыныбаев отметил: "Отрадно видеть, что результаты данного проекта напрямую отвечают требованиям исполнения Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, в котором отражено, что решение вопросов снижения риска бедствий в условиях изменяющегося климата должно иметь комплексный характер, с учетом будущих угроз и опасностей, развития новых методов прогнозирования и реагирования".

Проект достиг значительных результатов в трёх ключевых областях:

1. Разработка и Утверждение Национального Плана Действий:

В рамках проекта был создан национальный план действий до 2030 года, который направлен на улучшение национального потенциала мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий и селевых процессов. План включает всесторонний анализ текущих систем мониторинга и прогнозирования в Кыргызстане. Он также предусматривает создание автоматизированной системы для наблюдения за высокогорными озерами и разработку концепции Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования, которая будет работать до 2030 года.

2. Укрепление Национального Потенциала Снижения Рисков Бедствий (СРБ):

Вторым ключевым результатом стало укрепление национального потенциала по управлению рисками, связанными с прорывом ледниковых озёр. Это достигнуто за счет обновления и интеграции программного и аппаратного обеспечения с доступом к спутниковым данным в национальную систему мониторинга бедствий. Были проведены работы по усовершенствованию единой информационной системы для мониторинга опасных озер, включая внедрение инновационных подходов, таких как алгоритмы машинного обучения, многопараметрический анализ и системы прогнозирования для оценки рисков.

3. Повышение Адаптационного Потенциала Местных Сообществ:

Третий важный результат проекта – это укрепление способности местных сообществ адаптироваться к рискам прорыва ледниковых озёр и селей. Это было достигнуто через совместный подход, включающий обучение жителей в пилотных сообществах (г.Чолпон-Ата, айыл окмоту Чон-Сары-Ойского и Бостеринского айыльных аймаков) превентивным действиям, разработку и усовершенствование местных планов по снижению риска бедствий, а также проведение практических мероприятий, таких как строительство защитных сооружений. Также была проведена информационная кампания для повышения осведомленности населения о природных опасностях.

Подведение итогов проекта, реализованного благодаря финансовой поддержке Правительства Японии и усилиям ПРООН, стало значимым шагом в укреплении устойчивости Кыргызстана к стихийным бедствиям. Основываясь на успешном внедрении передовых технологий и улучшении системы реагирования на чрезвычайные ситуации, проект значительно усилил национальные возможности по мониторингу и прогнозированию потенциальных угроз. Это достижение не только повысило безопасность населения Кыргызстана, но и обеспечило важный вклад в региональные и глобальные усилия по адаптации к изменениям климата и снижению рисков бедствий.

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Проект "Снижение рисков и уязвимости от наводнений связанных с прорывов ледниковых озёр (GLOF) в Кыргызстане путем укрепления национальной системы мониторинга стихийных бедствий и адаптивного потенциала сообществ" направлен на минимизацию рисков и уязвимостей, связанных с потенциальными бедствиями, вызванных прорывами ледниковых озер и последующими наводнения, обеспечивая защиту местных сообществ. Реализация проекта стала возможной в рамках инициативы Climate Promise благодаря финансовой поддержке правительства Японии через Программу развития ООН (ПРООН).