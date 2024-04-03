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"Необходимо возобновить работу телефона доверия в Госкомиссии по религии"

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- Светлана Лаптева
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Человек, заметивший, что его знакомый или родственник стал придерживаться экстремистских взглядов, и подозревающий, что того могут вовлечь в незаконную религиозную деятельность, может обратиться в Духовное управление мусульман Кыргызстана или к местному имаму. Об этом ранее на пресс-конференции заявил сотрудник Службы противодействия экстремизму и незаконной миграции МВД, полковник милиции Ратбек Турусбеков.

По его словам, все имамы прошли аттестацию, имеют религиозное и светское образование.

"Кроме того, можно обратиться в МВД в электронном формате, то есть необязательно идти и писать заявление. Наш сотрудник проведет профилактическую беседу и даст юридическую оценку действиям человека, придерживающегося радикальных взглядов", - сказал Турусбеков.

В этой связи член группы по разработке программы кабмина по противодействию экстремизму и терроризму Закир Чотаев напомнил, что в Кыргызстане действует программа ресоциализации экстремистов, а также женщин и детей, которые вернулись из Сирии и Ирака.

"Основные направления профилактики экстремизма - теологическое, правовое и психологическое. Людям рассказывают о канонах ислама, а также о том, что Кыргызстан прежде всего светская страна, в которой действует свобода вероисповедания. Я считаю, что необходимо возобновить работу телефона доверия в Госкомрелигий. Такой телефон работал, в период активной работы вербовщиков, и есть конкретные примеры, когда удалось остановить на краю пропасти несколько семей, которые чуть не уехали в зону боевых действий в Сирии. Они обратились на телефон доверия, с ними поработали специалисты. И целые семьи не стали жертвами экстремистов. Этот опыт стоит применять. И сейчас это тоже крайне важно чтобы люди вовремя получали необходимую информацию", - подчеркнул Чотаев.

Надо отметить, что и журналисты не всегда могут пробиться к специалистам по религиям за комментариями либо получить какую-то информацию по этой теме. Вопрос на сегодня стал очень острым, тем более после теракта в Москве. Возможно, руководителю Государственной комиссии по делам религии стоит задуматься об этом.


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URL: https://www.vb.kg/436095
Теги:
ислам, экстремизм, Кыргызстан
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