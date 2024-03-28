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Как в Бишкеке оплатить за проезд по 10 сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В муниципальном общественном транспорте города Бишкек действует безналичная система оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, стоимость проезда в общественном транспорте составляет:

- в троллейбусе - 17 сомов;

- в автобусе – 17 сомов;

- в микроавтобусах – 20 сомов;

- в автобусах и троллейбусах, в которых установлены валидаторы при оплате за проезд в наличными – 20 сомов.

В столице продолжается акция для горожан, которые пользуются мобильными приложениями. Так, с помощью приложения банка "Компаньон" стоимость проезда составит 10 сомов. Необходимо отсканировать QR-код Tulpar в транспорте.

Отметим, что данная акция действует до 10 июня 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/436098
Теги:
мэрия, цены, Бишкек, общественный транспорт
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