Как в Бишкеке оплатить за проезд по 10 сомов

В муниципальном общественном транспорте города Бишкек действует безналичная система оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, стоимость проезда в общественном транспорте составляет:

- в троллейбусе - 17 сомов;

- в автобусе – 17 сомов;

- в микроавтобусах – 20 сомов;

- в автобусах и троллейбусах, в которых установлены валидаторы при оплате за проезд в наличными – 20 сомов.

В столице продолжается акция для горожан, которые пользуются мобильными приложениями. Так, с помощью приложения банка "Компаньон" стоимость проезда составит 10 сомов. Необходимо отсканировать QR-код Tulpar в транспорте.

Отметим, что данная акция действует до 10 июня 2024 года.