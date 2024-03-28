"Несмотря на звания, регалии". Ветеран спецслужб о борьбе с коррупцией

Задержание и суд над Матраимовыми является следствием последовательной борьбы нашего президента и ГКНБ с реальными угрозами для нашего общества: коррупцией, ОПГ, терроризмом. А это основные факторы, влияющие на нашу нацбезопасность, заявил президент Международной Ассоциации ветеранов спецподразделений "Альфа" Юрий Погиба.

Он напомнил, что более двух лет назад, при переходе к власти, президентом нашей страны было декларировано о бескомпромиссной борьбе с изъянами общества и теми людьми, которые стоят во главе криминала и коррупции.

"Последние стали раковой опухолью для Кыргызстана. Теперь то, о чем говорилось два года и что осуждалось оппозиционными лидерами, нашими оппонентами на международной арене, осталось лишь критикой. Наши власти посредством правоохранительной системы перешли от слов к делу. Как факт, проведена блестящая операция по экстрадиции на родину Матраимова. Это стало символом того, что ГКНБ и власти нашли силу и политическую волю для пресечения деятельности данной деструктивной личности и системы, а также того, что долгие годы дестабилизировало обстановку в стране с целью личной выгоды. Это, повторю, доказывает, что борьба с коррупцией идет последовательно и бескомпромиссно и, несмотря на звания, регалии и родственные связи",- подчеркнул Погиба.

Он отметил, что для КР открывается блестящая перспектива по построению по-настоящему свободного общества.

"Поэтому, задача кыргызстанцев – поддержка власти по проведению этих реформ, направленных на улучшение их жизни и обеспечение их безопасности. Мы видим, что за последнее время произошла реальная перестройка правоохранительной системы, которая начала выполнять свои задачи высокоэффективно. Тому пример – задержание группы азербайджанских террористов, готовящих покушение на наше высшее политруководство (следствие покажет их связь с Матраимовым), разгром преступности, арест подпольных ячеек совместно с ФСБ РФ. Все это наглядно доказывает, что в нашем доме, наконец, наводится порядок", - добавил Юрий Погиба.