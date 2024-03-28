Кыргызстанец пытался перегнать в РТ скот на 2,6 млн сомов

На кыргызско-таджикском участке госграницы была пресечена попытка незаконного перегона крупнорогатого скота из Кыргызстана в Таджикистан, сообщили в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

В местности Сарай Лейлекского района Баткенской области пограничники Лейлекского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения ГНКБ КР, недалеко от условной линии госграницы задержали гражданина КР Р.А., 1971 г.р., который пытался перегнать 14 голов крупнорогатого скота в Таджикистан.

"Кыргызстанец пытался реализовать крупнорогатый скот на территории РТ. По предварительным данным, общая стоимость задержанного крупнорогатого скота составила около 2 600 000 сом. После оформления соответствующих документов контрабандист и КРС переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства", - проинформировали в ПС ГКНБ КР.