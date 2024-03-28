Чем будем платить за западные кредиты?

Обманчиво выгодные кредиты от Запада для стран Центральной Азии, таких как Кыргызстан, могут превратиться в опасную ловушку. Если в краткосрочной перспективе эти средства выглядят как хорошая возможность решить какие-то насущные проблемы, то долгосрочные последствия такого кредитования могут быть очень тяжелыми и чреваты потерей экономического, а также политического суверенитета.

На конец 2023 года государственный долг Кыргызстана достиг $6 млрд 280,54 млн. На внутренний долг приходится чуть более $1,6 млрд, остальное, $4 млрд 652,73 млн, - это именно внешние займы.

Традиционно главным кредитором республики остается Китай, ему страна должна $1,71 млрд или 36,7% внешних обязательств. В основном это деньги, полученные от Поднебесной при прошлых политических режимах.

Сейчас же Кыргызстан воздерживается от китайских кредитов, предпочитая фокусироваться на выплатах по долгам КНР. Это связано с высокой концентрацией долга перед одним кредитором. Опасаясь вытекающих из этого последствий, страна даже приняла Стратегию управления внешними заимствованиями, где сказано, что сумма займов не должна превышать 45% от всего объема долга перед одной страной/институтом. Ранее этот показатель составлял 50%.

Однако убегая от одной угрозы Кыргызстан прямиком бежит в сторону другой - страна в последнее время активно кредитуется на Западе. Только за 2023 год внешний долг республики вырос на 15,2 млрд сомов или $169,83 млн. При этом, важно понимать, что внешний долг растет на фоне колоссальных выплат на его погашение из бюджета.

Так, в 2023 году республика должна была направить на выплату внешнего долга 34,2 млрд сомов, в 2024 году эта сумма составит уже почти 43 млрд сомов и в 2025 году - 49,3 млрд сомов. Причем большая часть денег идет именно на оплату основной суммы долга.

Таким образом, на сегодня наиболее крупными кредиторами Кыргызстана, помимо КНР, являются Международная ассоциация развития (МАР), входящая в группу Всемирного банка, Азиатский банк развития (АБР) и Международный валютный фонд (МВФ). Все вместе они занимают порядка 80% портфеля государственного внешнего долга. При этом долг перед МАР за 2023 год вырос на $84,07 млн до $720,27 млн, перед МВФ - на $ 8 млн до $461,7 млн.

Вместе с тем, свои кредиты западные финансовые институты выдают в рамках собственной повестки важных проблем. Сейчас одной из таковых объявлена необходимость "озеленять" экономику. И на эту благородную цель нам готовы дать денег. Под проценты, разумеется.

Только вот целесообразность получения таких кредитов сомнительна.

"Сегодня есть вопросы к кредиту Всемирного банка в размере $50 млн на зеленую экономику. Мы проводили по этой теме круглый стол, в котором принимали участие также депутаты Жогорку Кенеша. Они говорили, что лучше бы ВБ давал гранты, чем кредиты. И в этом есть свой смысл, поскольку, получая займы такого целевого назначения, мы попадаем в технологическую зависимость от западных стран. Мы берем деньги, за которые покупаем энергосберегающие технологии на Западе. А их нужно будет обслуживать, создавать сервисные центры, потом решать вопрос утилизации. Получается, что мы приносим прибыль тем компаниям, которые занимаются выпуском этих технологии. В целом утилизация энергосберегающего оборудования - это очень дорого. К тому же, как не парадоксально, материалы, которые используются при создании этих зеленых решений не являются экологичными", - рассказывает эксперт Игорь Шестаков.

Таким образом, Запад, выдавая нам кредит на зеленые проекты, выиграет вдвойне. Свои деньги кредитор вернет сразу же, продав нам свои технологии, а также заложив основу для вынужденного (с нашей стороны) будущего сотрудничества. Ну и никто не снимает с нас обязательств по выплате долга. Гасить его Кыргызстан будет из средств государственной казны.

Такая вот классная новая схема, позволяющая просто и эффективно обворовывать кыргызский народ. Если помните, международные финансовые институты и раньше "откусывали" до трети каждого гранта или кредита, выданного нашей стране, за счет привлечения к проектам собственных консультантов, которым платили просто бешеные гонорары. Теперь же наши кредиторы забирают все и даже больше.

Вот и выходит, как в сказке про волка и лису: битый небитого везет. Кыргызстан берет кредит у богатых стран, выплачивает его, создавая огромную нагрузку на госбюджет. При этом наша страна не становится богаче, не может реализовывать значимые социальные программы, упускает из виду инфраструктурные проекты, постепенно теряя контроль над жизненно важными активами.

В принципе, это стандартная практика для международных финансовых институтов, созданных Западом. Всемирный банк, как и МВФ, согласно книге Джона Перкинса "Новая исповедь экономического убийцы", считаются инструментами в неоколониальной политике США. Поэтому не стоит удивляться тому, что свои средства они предоставляют заемщикам не просто под проценты, но и выставляя особенные условия. Например, отказаться от субсидированных тарифов ЖКХ, резко нарастить коммунальные тарифы, повысить пенсионный возраст и понизить зарплаты госслужащим, включая врачей и учителей. Выполнение всех этих требований стало бы катастрофичным для нашей страны и привело бы к социально-политическим потрясениям, вплоть до утраты государственности и национального суверенитета.

Впрочем, тревожные политические последствия от финансового сотрудничества с западниками мы ощущаем и сегодня. Внешний долг давно превратили в инструмент внешнего вмешательства, подрывающий национальный суверенитет и привязывающий политические решения к интересам кредиторов.

Одним из последних примеров такого давления можно назвать попытки надавить на руководство страны в связи с принятием закона об НКО. Буквально 20 марта более 30 международных организаций гражданского общества из разных стран обратились к президенту Садыру Жапарову по поводу поправок к Закону "О некоммерческих организациях", который парламент принял в третьем чтении 14 марта. В ультимативной форме главе государства объявили, что в случае принятия документа в КР остановится реализация программ международной помощи в области развития и экономической помощи.

На этом фоне очевидно, что Кыргызстану нужно полностью переключаться на альтернативные направления экономического сотрудничества. Так, например, развитие партнерских отношений с такими странами, как Россия, открывает путь к экономической автономии и облегчению долгового бремени. Взаимовыгодные отношения помогут Кыргызстану высвободить ресурсы для эффективных внутренних проектов, повысить социальное благосостояние и наметить курс на устойчивое развитие.

Это мнение поддерживает экспертное сообщество Кыргызстана.

"Мы пришли к выводу (прим. автора - в рамках круглого стола по обсуждению кредитов западных стран на внедрение зеленых технологий), что лучше нам взаимодействовать с тем же "Газпромом". Он берет на себя большую часть инфраструктурных расходов. А здесь (прим. Автора - речь о западных кредитах на зеленую экономику) мы получается попадаем в ловушку", - подчеркнул Шестаков.

Таким образом, дальнейшая судьба Кыргызстана, перспективы его развития и создание возможностей для процветания каждого жителя нашей страны, во многом зависит от выбора правильных экономических альянсов. Партнерские отношения должны быть взаимовыгодными, основанными на уважении и стремлению к совместному росту. Только так Кыргызстан может преодолеть все риски, связанные с ростом внешнего долга, и взять курс на самообеспечение.