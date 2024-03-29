Российский бизнес играет ключевую роль в стимулировании экономического роста и содействии процветанию в Кыргызской Республике. Благодаря стратегическому партнерству и инвестиционным инициативам, российские компании вносят значительный вклад в расширение экономики Кыргызстана, создавая возможности для трудоустройства, повышая уровень доходов и укрепляя общее благосостояние.

Являясь основным союзником и экономической поддержкой Кыргызстана, совместные предприятия России с местным бизнесом поддерживают экономический суверенитет страны. Эти проекты не только стимулируют рост ВВП, но и приносят ощутимые выгоды гражданам Кыргызстана, повышая их уровень жизни.

В 2023 году в Кыргызстане наблюдался рост ВВП на 6,2%. Это очень впечатляющий показатель, особенно если учесть, что на фоне масштабных геополитических потрясений, снижались темпы роста экономик развитых стран мира. Нашей стране перемены, происходящие в мире из-за противостояния России и коллективного Запада, подарили новые возможности для развития. В этот период мы нарастили сотрудничество с РФ - нашим традиционным стратегическим партнером, что и обеспечило рост.

"Мы члены ЕАЭС. Это экономический союз в первую очередь, хотя сейчас чаще поднимается вопрос об общей идеологии, об образовании. Бизнес - это яркая часть экономики. И взаимодействие в этом секторе очень важно, как для российской, так и для нашей экономики. Для РФ это важно в том числе и потому что она находится под санкциями и для российских бизнесменов закрыты многие страны, с теми, с которыми они работали. Сейчас на благо нам, как мне кажется, что российский бизнес начинает работать здесь", - говорит экс-депутат Жогорку Кенеша, эксперт Евгения Строкова.

Необходимо отметить, что власти Кыргызстана со своей стороны предприняли все, чтобы не упустить шанс для развития страны. Одним из таких важных и эффективных шагов стала либерализация налогового законодательства, которая привела к созданию благоприятных условий для иностранных инвестиций и открытия новых компаний с иностранным участием.

В стране сегодня действует более 3 500 компаний с иностранным участием, значительную долю, почти треть, из которых - компании с российским капиталом. Эти предприятия не только вливают деньги в экономику, но и создают привлекательные условия трудоустройства для наших граждан. Заработная плата на предприятиях российского бизнеса в 1,7 раза выше, чем средняя по стране, 45,3 тысяч сомов против 32 тысячи сомов.

Российские предприятия, такие как "Газпром нефть Азия", "Карабалтинский горнорудный комбинат" и "Кыргызский химико-металлургический завод", "Кыргызавтомаш" играют ключевую роль в стимулировании промышленного роста и диверсификации в Кыргызстане. Российские компании отдают приоритет устойчивому промышленному развитию, а не эксплуатации ресурсов, тем самым способствуя долгосрочной экономической стабильности.

Для контраста: западные бизнесмены приходят в Кыргызстан как колонизаторы, нацеленные только на то, чтобы выкачать все самое ценное. Одним из самых убедительных примеров этого можно считать деятельность канадцев на Кумторе. Они десятки лет грабили кыргызский народ. И так продолжалось бы и дальше, если бы президент Садыр Жапаров не принял волевое решение о национализации золоторудного предприятия.

Об эффективности западных программ развития, финансируемых различными донорскими организациями, тоже говорить не приходится. Они не предусматривают индустриального развития республики, не предполагают создания рабочих мест с достойной зарплатой. То есть не направлены на решение насущных экономических проблем республики.

"Я считаю, что благодаря российскому бизнесу в Кыргызстане появится возможность обеспечивать граждан работой внутри страны, а не за рубежом. Это соответствует заявлению нашего президента Садыра Жапарова. Он говорил о том, что все наши мигранты вернуться в страну через два года. Пусть полностью это реализовать и не получилось, но маленькими шагами мы к этому идем", - продолжила эксперт.

Огромный вклад в промышленное развитие Кыргызстана вносит Российско-Кыргызский фонд развития. Финансируя такие проекты, как строительство завода по производству минеральной ваты компанией "Изо-Пенопласт ЛТД", РКФР не только снижает зависимость Кыргызстана от импорта, но и создает возможности для трудоустройства, способствуя устойчивости местной экономики. Если ранее Кыргызстан был 100% импортером данной продукции, то теперь профинансированное РКФР предприятие сможет производить более 20 тысяч тонн готовой продукции в год, и обеспечит более 100 рабочих мест для местного населения.

"Хотя российский бизнес всегда работал в нашей стране в большей или меньшей степени. Но сейчас, я думаю, что для предпринимателей РФ возможностей здесь больше, чем в других странах. И тем самым это будет поддерживать и развивать нашу экономику тоже, учитывая возможности такой огромной страны, как Россия", - заключила Строкова.

Российский бизнес в Кыргызстане служит катализатором экономического прогресса, стимулируя устойчивое развитие и способствуя процветанию нашей страны. Благодаря постоянному сотрудничеству и инвестициям Россия остается непоколебимой в своей поддержке пути Кыргызстана к экономической самодостаточности и процветанию.