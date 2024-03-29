Как стал возможен крупнейший теракт за десятилетия?

Уже понятно, что теракт в Крокус Сити Холле готовился очень тщательно: организаторы специально выбрали вечер пятницы - когда в Москве самый плотный трафик, и удаленную точку на МКАД, куда далеко ехать спецслужбам

Четверо террористов были задержаны следующим утром. Что удивительно - они ехали на той же самой машине, не попытавшись ее поменять. Выглядели обвиняемые в этот момент не профессиональными убийцами, а скорее напуганными гастарбайтерами. Почему? Кто эти люди и почему они пошли на чудовищное преступление? Кто стоит за трагедией в Крокус Сити Холле и почему предупреждения о готовящемся в Москве теракте не помогли его предотвратить?

Алексей Пивоваров поговорил с экспертами и людьми, которые стали свидетелями трагедии,