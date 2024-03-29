Погода
$ 89.57 - 89.87
€ 96.62 - 97.63

Что ждет мигрантов в РФ после трагедии в "Крокус Сити Холле"?

243  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Законодательство в сфере миграционной политики могут ужесточить в России после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для анализа предложенных изменений, а в комитете Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции в преддверии отчета правительства в Госдуме 3 апреля готовят связанные с этой темой инициативы.

"Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени. Давайте мы создадим рабочую группу (…) Давайте посмотрим, кто нам еще необходим, пригласим экспертов, сделаем приоритет на рассмотрение законодательства в сфере миграционной политики", - сказал Володин.

Володин заметил, что предложение создать такую группу поступило от главы фракции "Единая Россия" Владимира Васильева в ходе дискуссии, развернувшейся по поводу законодательных решений после теракта в "Крокус Сити Холле", также звучали предложения в этой сфере от руководителей других фракций: Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) Сергея Миронова (СЗРП) и представители фракции "Новые люди".

Источник: Интерфакс


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436113
Теги:
законопроект, Россия, трудовая миграция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  