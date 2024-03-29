Что ждет мигрантов в РФ после трагедии в "Крокус Сити Холле"?

Законодательство в сфере миграционной политики могут ужесточить в России после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для анализа предложенных изменений, а в комитете Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции в преддверии отчета правительства в Госдуме 3 апреля готовят связанные с этой темой инициативы.

"Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени. Давайте мы создадим рабочую группу (…) Давайте посмотрим, кто нам еще необходим, пригласим экспертов, сделаем приоритет на рассмотрение законодательства в сфере миграционной политики", - сказал Володин.

Володин заметил, что предложение создать такую группу поступило от главы фракции "Единая Россия" Владимира Васильева в ходе дискуссии, развернувшейся по поводу законодательных решений после теракта в "Крокус Сити Холле", также звучали предложения в этой сфере от руководителей других фракций: Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) Сергея Миронова (СЗРП) и представители фракции "Новые люди".

Источник: Интерфакс