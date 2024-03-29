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В городе Балыкчы открыт новый участковый пункт милиции

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В городе Балыкчы состоялось торжественное открытие очередного нового участкового пункта милиции. На церемонии приняли участие мэр города Арнабек уулу Азамат, руководство и личный состав городской милиции и общественность города. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, на церемонии открытия мэр города отметил, что новый участковый пункт милиции – это важный шаг в стремлении обеспечить более эффективное и прозрачное взаимодействие милиции с обществом. Расположенный в стратегическом месте города, он будет обеспечивать своевременный и компетентный ответ на запросы и потребности жителей города.

"Мы уверены, что эта инициатива будет способствовать дальнейшему улучшению жизни наших граждан и укреплению связей между правоохранительными органами и обществом. Новый участковый пункт милиции будет открыт для всех, кто нуждается в помощи или желает внести свой вклад в поддержание общественной безопасности", - заключил Арнабек уулу Азамат.

Открытие нового участкового пункта милиции призвано не только усилить контроль и обеспечить безопасность на улицах города, но и стимулировать активное участие общественности в процессе обеспечения законности и порядка. Расположенный в центре города, он будет служить не только местом для оказания помощи и поддержки гражданам, но и центром координации действий по предотвращению преступлений и поддержанию общественного порядка.

Мероприятие продолжилось в мэрии города Балыкчы работой форума под девизом: "Безопасная страна - стабильное будущее", где были обсуждены вопросы обеспечения правопорядка, профилактика правонарушений и укрепления взаимодействия милиции с общественностью.


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URL: https://www.vb.kg/436122
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, Открытие
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