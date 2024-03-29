Директор Департамента экспертизы растений при министерстве Бакыт Мамбетов вместе с компанией "КыргызЦентрПродукт" и агрономами компании RUK ZWAAN провели онлайн - семинар для начальников районных управлений аграрного развития и фермеров по выращиванию высокомаржинальных культур. Об этом сообщает пресс-служба МСХ КР.

На семинаре было обучение о правильном выращивании в Кыргызстане, экспорте за рубеж цветной капусты (цветная капуста), брокколи, брюссельской капусты (брюссельская капуста) и стручковой фасоли (стручковая фасоль), спрос на которые в других странах растет.

Выращивание вышеуказанных овощей в регионах принесет регионам экономическую выгоду. В частности, в Нарынской области очень удобно выращивать брюссельскую капусту. Брюссельская капуста в основном выращивается только в Бельгии с суровой погодой. Овощи созревают через 5-6 месяцев.

Перед посадкой стручковой фасоли необходимо выбрать правильное место и время, обработать семенной материал и запастись грядками.

В последние годы потребление овощей на душу населения во всем мире увеличилось, что усугубляется увеличением площади овощей, а также ростом брокколи и цветной капусты. Брокколи, конечно же, имеет не только пищевые, но и декоративные преимущества, такие как цвет ее соцветий, который может сильно различаться, а также зеленый, синий, голубой, фиолетовый и белый. После сбора урожая растения дольше остаются зелеными и сочными, и их можно использовать в качестве корма для домашних животных.