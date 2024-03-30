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В Кыргызстане стартовал проект "Николай Рерих и современный мир"

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- Нина Ничипорова
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В Русском доме в Бишкеке состоялось открытие и запуск нового проекта "Николай Рерих и современный мир", в ходе реализации которого намечено провести целый ряд встреч с деятелями искусства, науки, образования и другими интересными гостями. По словам организаторов, каждая встреча будет посвящена определённо заданной тематике, будут подготовлены выставки и документальные фильмы. О чем рассказала vb.kg известный медиаэксперт Елена Баялинова.

Все эти мероприятия посвящены 150-летию со дня рождения великого мастера. Редко у кого было столько творческих псевдонимов! У русского художника, академика Императорской Академии художеств, писателя, мыслителя, общественного деятеля, путешественника, археолога, кавалера нескольких российских и иностранных наград Николая Рериха, их было, как минимум, пятнадцать.

Он родился в конце 19-го и жил в 20-ом веке и в течение жизни создал около семи тысяч картин, ставших достоянием многих известных галерей мира, около тридцати томов литературных трудов, основал более десятка культурных и образовательных учреждений в различных странах мира. Его еще называют Всемирным вождём культуры, который старался объединить культуры Востока и Запада.

"Рерих родился в непростое переломное время, когда рушился один мир и возникал другой, - сказал на открытии проекта руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев. - Именно в это время появились многие мыслители, философы, художники, которые не ограничивались распространением своих идей, а выстраивали идеологии, на базе которых появлялись новые политические режимы, государства, вспыхивали революции и войны и т.п. Фигура Рериха актуальная и объединяющая, она объединяет русский мир и культуру Востока. Мы что-то явно откроем в ней для себя, для нашего самоопределения. И, конечно, логично, что в Кыргызстане есть такой интерес к личности Рериха, есть музей и люди, почитающие его талант и творчество".

Экскурсию по выставке работ Николая Константиновича Рериха и подробнее о планах проекта рассказала директор музея Ильвина Куликова. Первая встреча 28 марта была посвящена итогам конкурса "Женщина, меняющая мир", который представила президент "Союза соотечественниц" Галина Кетова и сами победительницы конкурса. Перед собравшимися гостями выступили солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева.


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URL: https://www.vb.kg/436127
Теги:
выставка, музей, образование, Россотрудничество, художник, проект
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