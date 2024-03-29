В Бишкеке дан старт строительству мусороперерабатывающего завода

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство эко-технологического завода по производству электроэнергии с утилизацией твердых бытовых отходов в городе Бишкек.

Глава Кабмина отметил, что в столице в последние годы остро стояли вопросы, связанные с экологией. В течение двух лет ведется работа над устранением стационарных источников загрязнения воздуха в городе, в том числе ведется работа по газификации жилых массивов, автономные котельни переведены на газ, закуплены экологичные виды общественного транспорта, в рамках инициативы "Жашыл Мурас" посажены более 600 тыс. зеленых насаждений.

"Санитарный полигон в Бишкеке нуждался в заводе по переработке бытовых отходов. Сегодня мы даем старт строительству завода по производству электроэнергии с утилизацией твердых бытовых отходов. Также будут построены системы очистки, жилые помещения, спортивные объекты. Этот проект имеет важное значение для нас. Желаем успехов предприятию", - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что Кабинет Министров считает приоритетным вопрос строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов в 7 областях и 2 городах страны. В прошлом году были выделены средства на поддержку развития городов Каракол и Джалал-Абад.

В настоящее время в городе Джалал-Абад ведется строительство крупного мусоросжигательного завода. В Караколе мусоросжигательный завод стоимостью 135 млн сомов начала строить белорусская компания.

В мероприятии с приветственной речью также выступили мэр столицы Айбек Джунушалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь и директор китайской компании "Хунань Цзюнсин" Дай Даогуо.

В рамках мероприятия состоялась посадка зелёных насаждений.

Справочно: Мусороперерабатывающий завод, который планируется построить на территории санитарного полигона, будет утилизировать отходы в количестве около 850 тонн в день.

На территории завода будут построены следующие производственные линии: мусоросжигательные печи, генераторы выработки электроэнергии, системы очистки, жилые помещения, спортивные объекты.

В проекте будет применена технология механической колонной печи, оснащенной соответствующими утилизирующими котлами и турбогенераторами. Будет применена многоступенчатая система очистки дымовых газов, которая включает в себя: использование денитрификации для раскисления, полусухая реакционная колонна, адсорбция активированным углем, мешочный пылесборник для очистки пыли с защитной установкой. В комбинированном процессе шлак летучей пыли будет вывозится на свалку, а зола обеззараживаться химическими реагентами.

Завершение строительства завода ожидается в ноябре 2025 года.