В Кыргызстане прошёл IV Международный конкурс "Женщина, меняющая мир"

Главная цель конкурса – сохранение традиционных культурно-нравственных ценностей, повышение социального статуса женщин в современном обществе, привлечение внимания общественности к их вкладу в социально-экономическое, духовное, культурное развитие жителей Кыргызстана.

Конкурс организован и ежегодно проводится Общественным объединением "Союз соотечественниц" при поддержке Русского дома в Бишкеке. В нём принимают участие женщины, достигшие успехов в своей профессии, занимающиеся общественной деятельностью и благотворительностью, посвятившие свой труд воспитанию будущих поколений. Таким образом, они делают мир лучше.

Компетентное жюри определило следующих победительниц. В номинации "Медицина им. Н.А.Голиковой" победила Жамийля Анакеева; "Культура им. О.М.Мануйловой" - Ангелика Бекмуратова; "Наука и высшая школа им.Е.А.Розовой" - Елена Шипп; "Социальная работа и волонтёрство среди молодёжи им.М.И.Панфиловой" - Елена Холодкова; "Вооруженные силы и правоохранительные органы им.Е.Б.Пасько" - Ыргалай Бекмуратова; "Физическая культура и спорт им.Л.Н.Жебиной" - Ольга Петряева; "Городское хозяйство" - Салимхан Караева; "Мать-героиня им.Токтогон Алтыбасаровой" - Айгуль Орозбаева; "Супербабушка" - Маргарита Кузнецова; "Международная номинация им.Святой равноапостольной княгини Ольги" - Назгуль Усупбекова; "Учитель русского языка и литературы" - Екатерина Башманова.

28 марта на открытии проекта "Николай Рерих и современный мир" в Русском доме в Бишкеке состоялось представление лучших женщин Кыргызстана, меняющих мир.