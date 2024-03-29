В Баткене прошла очередная встреча Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова

29 марта 2024 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча сопредседателей Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

Руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан продолжили обсуждение вопроса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и достигли значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках, а также дали конкретные поручения рабочим группам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы продолжить работу в данном направлении.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.