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В Баткене прошла очередная встреча Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова

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- Бакыт Басарбек
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29 марта 2024 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча сопредседателей Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

Руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан продолжили обсуждение вопроса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и достигли значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках, а также дали конкретные поручения рабочим группам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы продолжить работу в данном направлении.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.


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URL: https://www.vb.kg/436131
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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