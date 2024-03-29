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Под Душанбе задержали девять человек по делу об атаке на "Крокус"

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Девять жителей пригорода Душанбе задержали за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.

"Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", - сказал собеседник агентства.

Задержанных подозревают и в контактах с "Исламским государством".

Источник добавил, что спецслужбы Таджикистана при проведении следственных мероприятий по делу о теракте взаимодействуют с российскими силовиками, которые принимали участие в задержаниях, находясь в Душанбе.

Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.


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URL: https://www.vb.kg/436132
Теги:
Россия, Таджикистан, Москва, теракт
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