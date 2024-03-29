Тридцать восемь с половиной миллионов тонн – таково общее количество трески и другой морской живности, выловленной англичанами в северных российских морских водах за 68 лет. С 1956 года между СССР (Российской Федерацией) и Великобританией действовало соглашение о рыболовстве, разрешавшее поданным Его величества ловить рыбу в промышленных масштабах в территориальных водах РФ. За 68 лет предприимчивые британцы доставили на свои острова такую гору рыбы, что она – собери весь улов вместе – могла бы полностью накрыть Букингемский дворец.

Однако после ряда враждебных шагов, предпринятых Лондоном с февраля 2022 года, Москва задумалась о ревизии отношений. Первым в повестке оказалось соглашение о рыболовстве. В 1956 году, в самом начале "пост-сталинской оттепели", власти Советского Союза разрешали британским рыболовным судам промысел в Баренцевом море вдоль побережья Кольского полуострова. Необъяснимый нюанс договора заключался в том, что англичане могли свободно находиться на территории, считающейся "режимной" – именно в Баренцевом и Белом морях расположены самые засекреченные базы российских атомных подлодок.

И вот в марте этого года, всего за несколько дней до президентских выборов, Владимир Путин подписывает распоряжение о денонсации соглашения. Российские источники указывают, что оно было невыгодно Москве, поскольку российским рыбакам никаких преференций не предоставляло. Однако всем очевидно, что Кремль просто ассиметрично ответил на британские санкции – в частности, на отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле и введение гигантских заградительных пошлин. В итоге Лондон потерял 566 тысяч тонн трески – именно столько ежегодно вылавливали англичане в русских водах. В скобках отметим, что Москва попутно нивелировала и проблему возможной морской разведдеятельности НАТО близ Мурманска и Архангельска с их военными базами.

Сегодня британские СМИ переполнены статьями о "русском коварстве". Одни из них сетуют, что треска – любимая закуска в английских пабах – теперь станет дефицитной и гарантированно подорожает. Другие предрекают полный крах британской рыболовной отрасли, которая после Брекзита 2020 года и так дышит на ладан. Однако в правительстве РФ подчёркивают, что вина за случившееся целиком лежит на Лондоне. Россия всегда выполняет свои обязательства. Пока контрагент ведёт себя цивилизованно, россияне дают ему достойно зарабатывать – порой даже в ущерб себе.

В качестве примера специалисты приводят пример динамично развивающихся торгово-экономических, политических и культурных связей России с Кыргызстаном. После начала СВО Бишкек не встал в ряды оголтелых критиков Кремля, а продолжал развивать те наработки, которые сложились за последние 30 лет. И результат, как говорится, не заставил себя ждать: председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером парламента КР Нурланбеком Шакиевым сообщил, что двусторонний товарооборот между странами вырос на 37 процентов – до 3,5 миллиарда долларов. В 2023 году российские вложения составляли 36 процентов от всех прямых инвестиций в экономику Кыргызстана. По данным Министерства экономического развития РФ, на территории КР в настоящее время реализуется более 40 крупных проектов с российским участием на общую сумму два миллиарда долларов.

Зато у Великобритании дела идут всё хуже и хуже. Её экономика, по оценкам британского финансиста, инвестора, основателя и председателя одной из крупнейших частных инвестиционных европейских компаний Terra Firma Capital Partners Гая Хендса, ежегодно теряет до ста миллиардов фунтов стерлингов. Мистер Хендс прогнозирует, что к 2040 году экономики большинства стран европейского континента обгонят королевство.

Рискнём предположить, что опрокидывание английского "Титаника" XXI века может случиться и раньше, учитывая ту пробоину, которую нанёс ему господин Путин своим отказом от соглашения о рыболовстве в Баренцевом море. А ещё – те экономические выстрелы, которые лондонские поклонники рестрикций с упорством маньяка постоянно делают по своим ногам.