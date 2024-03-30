Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 км границы

В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 24 по 29 марта 2024 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

На данной встрече топографические рабочие группы согласовали 28,37 км кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

По итогам встречи подписан соответствующий Протокол.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.