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Мэр Бишкека проверил подготовку к установке асфальтобетонного завода

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Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев проинспектировал подготовку к установке асфальтобетонного завода на территории карьера возле ЗАО "Кум-Шагыл", расположенном в 12-м микрорайоне. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Следует отметить, что данный завод также производит щебеночно-мастичный асфальтбетон . Эта новая технология значительно улучшит работу асфальтового покрытия.

Как известно, в столице планируются крупные проекты по реконструкции и строительству дорог.

В рамках административно-территориальной реформы муниципалитету необходимо охватить и дороги присоединенных территорий.

В связи с этим, появление нового АБЗ значительно улучшит скорость и качество производства асфальтной смеси.

Также одно сооружение (АБЗ) переносят с МП "Бишкекасфальтсервис" на территорию около ЗАО "Кум-Шагыл". Таким образом, там будут функционировать два асфальтобетонного завода.

Производительность нового АБЗ - 180-220 тонн в час, старого - 80-120 тонн в час.

Все работы в этом направлении под контролем главы столицы.


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URL: https://www.vb.kg/436144
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
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