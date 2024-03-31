В Бишкеке утвердили консолидированный бюджет города на 2024 год

Мэром столицы Айбеком Джунушалиевым утвержден консолидированный бюджет города Бишкек на 2024 год. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, консолидированный бюджет города по доходной и расходной части составляет 32 590,5 млн сомов: из них бюджет присоединяемых айылных аймаков, согласно административно-территориальной реформе составляет 868,1 млн сомов и трансферты из республиканского бюджета - 6 973,0 млн. сомов, которые будут направлены на приобретение автобусов и покрытие расходов по фонду оплаты труда образовательных учреждений города Бишкек и присоединяемых айылных аймаков.

Отметим, что на основании указа президента КР, а также согласно постановления кабинета министров во время проведения административно-территориальной реформы полномочия об утверждении бюджетов до завершения пилотного периода делегированы мэрам городов.

Напомним, что мэрией города Бишкек 13-15 марта 2024 года под председательством мэра Айбека Джунушалиева проведены общественные обсуждения по проекту бюджета города Бишкек на 2024 год.