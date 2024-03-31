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Во Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

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Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в разведслужбе.

В частности, спецслужбы Франции призвали отменить церемонию открытия Олимпиады и перейти к "плану Б" из-за высокой угрозы безопасности участников. По словам информаторов, текущий вариант речного парада представляет много рисков.

Среди потенциальных рисков упоминаются террористы-одиночки, которые могут въехать в толпу на автомобиле или напасть с использованием огнестрельного оружия. Поэтому в DGSI стремятся избежать сценария "скоординированного нападения" в день открытия ОИ-2024.

Ранее французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция после событий в "Крокус Сити Холле" ввела наивысший уровень террористической угрозы накануне проведения Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Источник: lenta


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URL: https://www.vb.kg/436150
Теги:
Олимпийские игры, Франция, безопасность, теракт, Открытие
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